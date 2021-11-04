MasterChef'te Somer Sivrioğlu maaş krizi iddialarını yalanladı

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de maaş krizi çıktığı iddia edildi. Maaşını TL olarak alan Mehmet Yalçınkaya'nın Somer Sivrioğlu'nun maaşını döviz üzerinden almasına sinirlendiği ve yönetime resti çektiği ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan iddiaya Siviroğlu'ndan yanıt gecikmedi.
Anlaşmazlıklardan dolayı yarışmadan ayrılacağı konuşulan Somer Sivrioğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ekmeğimizi, derdimizi, emeğimizi bölüşmüşüz yıllarca. Hayatı dolar, lira, dedikodu, yalan olanların anlamasını beklememek lazım. Kardeşimdir gerisi laf-ı güzaf" diyerek Mehmet Yalçınkaya'yı etiketledi.
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