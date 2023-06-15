MasterChef Türkiye All Star'da Somer Sivrioğlu neden yok? - Son Dakika
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MasterChef Türkiye All Star'da Somer Sivrioğlu neden yok?

15.06.2023 08:18

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye All Star'da Somer Sivrioğlu'nun yer almaması ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Ancak Sivrioğlu, yurt dışındaki yeni mekanının başında olduğunu ve 1 ay sonra çekimlere dahil olacağını açıkladı. Yarışmanın diğer jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya da Sivrioğlu'nun yokluğunda 4 hafta boyunca konuk şeflerin yer alacağını belirtti.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, "All Star" formatı ile dün akşam ekrana döndü. Uzun yıllardır yarışmanın jüri kadrosunda olan Somer Sivrioğlu'nun yeni sezon çekimlerinde olmaması akıllara ayrılık iddiasını getirdi. Çıkan ayrılık iddiasının ardından hem Sivrioğlu'ndan hem de diğer jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'dan açıklama geldi.

"EVİMDEYİM"

Yarışmanın yeni bölümü yayınlanmadan Instagram hesabından paylaşım yapan Sivrioğlu, "Tüm gün, ay, yıl çalışsan da, dışarıda bin bir türlü zorluklarla, hatta haksızlıklarla boğuşsan da, gurbete gitsen de, geç kalsan da, koşulsuzca kabul edildiğin, kaçtığın, sığındığın yerdir evin. Bekleyenin vardır, sevenin vardır, yuvandır. Evimdeyim MasterChef Türkiye All Star başlıyor" ifadelerini kullandı.

MasterChef'ten ayrıldığı konuşulan Somer Sivrioğlu, 1 ay sonra çekimlere dahil olacak

YALÇINKAYA: SOMER 1 AY ARAMIZDA OLMAYACAK

Yarışmanın ilk bölümünde Somer Sivrioğlu'nun neden kadrodan yer almadığıyla ilgili konuşan Mehmet Yalçınkaya ise "Somer yurt dışındaki yeni mekanının başında duruyor. 1 ay sonra aramızda olacak. Onun yokluğunda da 4 hafta boyunca konuk şeflerimiz bize eşlik edecek" dedi. Yalçınkaya'nın açıklamasının ardından görüntülü olarak yarışmaya bağlanan Sivrioğlu, yakın zamanda döneceğini belirterek yarışmacılara başarılar diledi.

MasterChef'ten ayrıldığı konuşulan Somer Sivrioğlu, 1 ay sonra çekimlere dahil olacak
MasterChef'ten ayrıldığı konuşulan Somer Sivrioğlu, 1 ay sonra çekimlere dahil olacak
MasterChef'ten ayrıldığı konuşulan Somer Sivrioğlu, 1 ay sonra çekimlere dahil olacak
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Somer Sivrioğlu, MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye All Star'da Somer Sivrioğlu neden yok? - Son Dakika


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