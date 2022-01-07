MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi

Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye'de aylardır mücadele eden yarışmacılarla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Performansların yanı sıra özel hayatlarıyla da sık sık gündem olan yarışmacılardan Sergen ve Dilara'nın yakınlaştığı iddiası izleyicileri şaşkına çevirmişti.

"KARDEŞİM GİBİYDİN"

Hakların çıkan aşk iddialarına haftalardır sessiz kalan ikiliden beklenen açıklama geldi. Adım adım finale giden yarışmanın dün yayınlanan bölümünde Dilara, yarışmaya veda etti. Sergen de Dilara'nın vedasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Yolun açık olsun. Kardeşim gibiydin. İyi bir insan olduğunu herkes çok iyi biliyor. Her şey gönlünce olsun" dedi. Sergen, paylaşımındaki "Kardeşim gibiydin" ifadesiyle haklarındaki aşk iddiasını da yalanlamış oldu.

Dilara ise Sergen'in paylaşımını kendi Instagram hesabından yayınlayarak "Teşekkür ederim adaş" notunu ekledi.