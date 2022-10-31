MasterChef Türkiye maratonuna veda eden yarışmacı Tayfun oldu - Son Dakika
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MasterChef Türkiye maratonuna veda eden yarışmacı Tayfun oldu

31.10.2022 09:11

Fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Burak Kaya, Serpilay, Tayfun, Büşra, Yağız ve Metin arasında eleme heyecanı yaşandı. İki aşamalı eleme oyununda en başarısız yemeği yapan Tayfun, yarışmadan elendi.

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Oynanan takım oyunlarından dokunulmazlığı kaybeden ve takım arkadaşları tarafından isimleri yazılan Metin, Yağız, Büşra, Tayfun, Serpilay ve Burak Kaya, elenmemek için kıyasıyla mücadele etti.

BRÜKSEL LAHANASIYLA YEMEK YAPTILAR

Şefler, ilk eleme oyununda yarışmacılara Brüksel lahanası vererek en lezzetli yemeği yapmalarını istedi. Bu turda en başarılı olan Metin, Burak Kaya ve Yağız ikinci eleme turundan kurtuldu.

MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı Tayfun oldu

TAYFUN HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Tayfun, Büşra ve Serpilay ise ikinci oyunda Somer Sivrioğlu'nun "Taş Havuz" adındaki yemeğini yapmaya çalıştı. Verilen sürenin ardından tadım yapan şefler, elemeden ilk kurtulan ismin Büşra olduğunu açıkladı. Son ikiye kalan Serpilay ve Tayfun arasında yarışmaya veda eden isim iddialı yarışmacı Tayfun oldu.

MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı Tayfun oldu
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Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye maratonuna veda eden yarışmacı Tayfun oldu - Son Dakika


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