Melek Mosso şarkılarını Didim Amfi Tiyatro'da hayranları için seslendirdi - Son Dakika
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Melek Mosso şarkılarını Didim Amfi Tiyatro'da hayranları için seslendirdi

25.06.2022 11:44
Melek Mosso şarkılarını Didim Amfi Tiyatro'da hayranları için seslendirdi

Didim Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan Didim Amfi Tiyatro'nun ikinci konserinde ünlü şarkıcı Melek Mosso sahne alırken, Didimliler Mosso'nun şarkılarıyla gönüllerince bir gece geçirdi.

Didim Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan Didim Amfi Tiyatro'nun ikinci konserinde ünlü şarkıcı Melek Mosso sahne alırken, Didimliler Mosso'nun şarkılarıyla gönüllerince bir gece geçirdi.

Milet Antik Kenti'nin modern haliyle inşa edilen Didim Amfi Tiyatro'nun ikinci konserinde son dönemin gözde isimlerinde Melek Mosso sahne aldı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hizmete açılan ve Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın mega projeleri arasında yer alan 4 bin kişilik Didim amfi tiyatro Melek Mosso konseriyle doldu taştı. Konseri Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve eşi, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Belediye Başkan Yardımcıları Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, belediye meclis üyeleri ile birim müdürleri katıldı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay konser öncesinde yaptığı konuşmada, "Didim iki gündür harika, bunu herkes görüyor ve duyuyor. Şu tabloyu buradan bakın, yüreğiniz kıpırdar, bu tabloyu çok özledik. Biz Didim'in rantını kimseye yedirmek, yedirmeyeceğiz. Bunu duymayanlar duysun. Biz hep uyanık kalacağız. Bugün burayı dolduranlar Atatürk'ün ilkelerini korumaya devam edecektir. Bu konser ve sanat faaliyetlerimiz artarak devam edecek" dedi.

Konuşmanın ardından sahne alan Melek Mosso hareketli şarkılarıyla amfi tiyatroyu dolduranları unutulmaz bir gece yaşattı. Tiyatronun bahçesine kurulan 3 ayrı dev ekranda konser canlı verilirken, yeşil alan içerisinde oturan vatandaşlar konseri dinledi. Binlerce kişinin dinlediği konserde Didimliler hoş şarkılarla müzik dolu bir gece geçirdi. - AYDIN

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Başkan Atabay'dan açılışa katılan Kılıçdaroğlu ve vatandaşlara teşekkür Başkan Atabay'dan açılışa katılan Kılıçdaroğlu ve vatandaşlara teşekkür Didim Amfi Tiyatro'da İlk Konser Didim Amfi Tiyatro'da İlk Konser
Kaynak: İHA

Didim Belediyesi, Melek Mosso, Didim, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melek Mosso şarkılarını Didim Amfi Tiyatro'da hayranları için seslendirdi - Son Dakika

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