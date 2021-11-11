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Melisa Döngel, aşk iddialarını yalanladı - Son Dakika

Melisa Döngel, aşk iddialarını yalanladı

11.11.2021 13:17

Oyuncu Melisa Döngel ile Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aşk iddiası hakkında konuşan oyuncu, "Sosa ile arkadaş ortamında tanıştık, kendisi benim arkadaşım" açıklamalarında bulundu.

FOX TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Burcu Özberk, Burak Yörük ve İlhan Şen ile başrolü paylaşan Melisa Döngel, özel hayatıyla gündem oldu. Geçtiğimiz aylarda Deniz Şahin ile ilişkisine nokta koyan ve daha sonra Fenerbahçeli Jose Sosa ile aşk yaşadığı öne sürülen Melisa Döngel, aşk iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu.

"SOSA BENİM ARKADAŞIM"

Takvim'de yer alan habere göre, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Melisa Döngel, kalbinin boş olduğunu ve şu an için kariyerine odaklandığını söyleyerek, "Fenerbahçe'nin maçlarına sık sık gidiyorum. Jose Sosa ile daha önce bir arkadaş ortamında tanışmıştık. O gece de mekanda denk geldik. Kendisi benim arkadaşım" dedi.

"İLİŞKİ TOKSİK HALE GELDİ, AYRILMAMIZ GEREKTİ"

Geçtiğimiz haftalarda Bebek'te arkadaşlarıyla kahvaltı yapan ve mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, Antalyalı turizmci Deniz Şahin ile ayrıldıklarını doğrulamıştı. Melisa Döngel, "Her ilişki gibi toksik bir hale geldi. Ayrılmamız gerekti. Ama arkadaşlığımız baki" ifadelerini kullandı.

Deniz Şahin ve Melisa Döngel
Jose Sosa

Aşk Mantık İntikam, Melisa Döngel, Fenerbahçe, Jose Sosa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Melisa Döngel, aşk iddialarını yalanladı - Son Dakika Magazin


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