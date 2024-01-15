Müge Anlı\'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti

Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 askerimiz şehit oldu. Ülke olarak şehitlerimizin yasını tutarken Müge Anlı'nın ATV'deki canlı yayını açarken yaptığı konuşma tepki çekti.

"Tüm şehit yakınlarına başsağlığı diliyorum" diyerek söze başlayan Müge Anlı, "Allah sabırlar versin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bir daha tekrarlanmasın diliyoruz. Evet, vatan sağolsun ama artık şehit haberleri de gelmesin, hepimizin ortak dileği bu... Dünyadaki bu savaşların nedenlerini anlayabilen var mı bilemiyorum. Belki bunun için tüm dünyadaki savaş tarihine bakmak lazım. Çok manasız" ifadelerini kullandı.

"BİR AVUÇ TOPRAK VE İNSAN CANI KIYASLANABİLİR Mİ?"

Açıklamasının devamında bilim-kurgu filmlerini çok sevdiğini ifade eden Müge Anlı, şöyle devam etti: "Çünkü çok büyük mesajlar var o bilim kurgu filmlerinde. Bundan bin yıl sonrası, 100 yıl sonrası, 200 yıl sonrası insanlar nelerle uğraşıyorlar. Biz hala daha bir avuç toprak için insan canı veriyoruz. Bir avuç toprak ve insan canı kıyaslanabilir mi? Mümkün değil! Ama hala bu savaşlar bu ölümler devam ettikçe de bilmiyorum iş nereye gidecek. 'Hala mı' sorusunun cevabını ben alamıyorum. Eminim sizler de alamıyorsunuz. Hala mı yani, bir karış toprak için...

"HALA BİR KARIŞ TOPRAK İÇİN..."

İşte geldik gidiyoruz ya. Şu hayatın tadını çıkaralım diye boşuna söylemiyorum. Hala daha geldik gidiyoruz, hala bir karış toprak için insanların canlarını feda ediyorlar. Ne oldu, İkinci Dünya Savaşı'nda yedi herkes birbirini. Ne oldu, sonuç ne oldu? Vah gidene. Nurlar içinde yatsınlar, mekanları cennet olsun. Allah bir daha da göstermesin.

"BU SON OLSUN"

O anne babaların duyguları aklıma geldikçe diyecek bir şey bulamıyorum. Hiçbiriniz bulamıyorsunuz biliyorum. Bu son olsun demekten başka da söyleyecek bir şeyim yok."

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları;