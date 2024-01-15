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Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti - Son Dakika
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Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti

Türkiye 9 şehidinin yasını tutarken Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayını açarken yaptığı konuşma tepki çekti. Anlı, bahsi geçen konuşmasında "Şu hayatın tadını çıkaralım diye boşuna söylemiyorum. Geldik gidiyoruz, hala bir karış toprak için insanların canlarını feda ediyorlar. Ne oldu İkinci Dünya Savaşı'nda, yedi herkes birbirini. Ne oldu, sonuç ne oldu? Vah gidene. Nurlar içinde yatsınlar, mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

15.01.2024 - 14:06,  Güncelleme: 15:26
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Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 askerimiz şehit oldu. Ülke olarak şehitlerimizin yasını tutarken Müge Anlı'nın ATV'deki canlı yayını açarken yaptığı konuşma tepki çekti.

"Tüm şehit yakınlarına başsağlığı diliyorum" diyerek söze başlayan Müge Anlı, "Allah sabırlar versin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bir daha tekrarlanmasın diliyoruz. Evet, vatan sağolsun ama artık şehit haberleri de gelmesin, hepimizin ortak dileği bu... Dünyadaki bu savaşların nedenlerini anlayabilen var mı bilemiyorum. Belki bunun için tüm dünyadaki savaş tarihine bakmak lazım. Çok manasız" ifadelerini kullandı.

"BİR AVUÇ TOPRAK VE İNSAN CANI KIYASLANABİLİR Mİ?"

Açıklamasının devamında bilim-kurgu filmlerini çok sevdiğini ifade eden Müge Anlı, şöyle devam etti: "Çünkü çok büyük mesajlar var o bilim kurgu filmlerinde. Bundan bin yıl sonrası, 100 yıl sonrası, 200 yıl sonrası insanlar nelerle uğraşıyorlar. Biz hala daha bir avuç toprak için insan canı veriyoruz. Bir avuç toprak ve insan canı kıyaslanabilir mi? Mümkün değil! Ama hala bu savaşlar bu ölümler devam ettikçe de bilmiyorum iş nereye gidecek. 'Hala mı' sorusunun cevabını ben alamıyorum. Eminim sizler de alamıyorsunuz. Hala mı yani, bir karış toprak için...

"HALA BİR KARIŞ TOPRAK İÇİN..."

İşte geldik gidiyoruz ya. Şu hayatın tadını çıkaralım diye boşuna söylemiyorum. Hala daha geldik gidiyoruz, hala bir karış toprak için insanların canlarını feda ediyorlar. Ne oldu, İkinci Dünya Savaşı'nda yedi herkes birbirini. Ne oldu, sonuç ne oldu? Vah gidene. Nurlar içinde yatsınlar, mekanları cennet olsun. Allah bir daha da göstermesin.

"BU SON OLSUN"

O anne babaların duyguları aklıma geldikçe diyecek bir şey bulamıyorum. Hiçbiriniz bulamıyorsunuz biliyorum. Bu son olsun demekten başka da söyleyecek bir şeyim yok."

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları;

Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti: Bir karış toprak için değer mi?
Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti: Bir karış toprak için değer mi?
Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti: Bir karış toprak için değer mi?
Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti: Bir karış toprak için değer mi?
Müge Anlı\'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti
YORUMLAR (13)
  • Hamit Gündoğdu: Müge anlı benim atalarım bu topraklarda Türk olarak doğdu, yaşam mücadelesi verdi, şehit veya Gazi oldu. Amaçları ne idi vatan sahibi olmak için bir avuç toprağın ne denli değerli olduğunun bilincindeydi.. Allah onlardan razı olsun.. bu vatana sonradan gelenler bu duygudan yoksundur... Yanıtla 85 23
  • salihb: Müge hanım konseptinden şaşma bence. Diğer sular derin çabuk boğulursun Yanıtla 83 20
  • Ramazan Ulaş: SAVAŞ KARARI ALANLARIN ÇOCUKLARI CEPHEDE SAVAŞIRSA DÜNYA'DA SAVAŞ BİTER YOKSA DAHA ÇOK OCAĞA ATEŞ DÜŞER Yanıtla 66 20
  • Ugur Kaya: Müge anlinin aklının sarmadigi bir konu var eğer şehitler olmasaydı toprak için büyük ihtimal hiçbir zaman program yapamazdın yapacak türk topragi olmazdı çünkü ABD senin gibi cahilleri TV ye çıkarmaz Yanıtla 41 9
  • Serkan Basar: sen önce muhammet yakutun sana rabia naz cinayetiyle ilgili sorduğu sorulara cevap ver Yanıtla 36 6
  • Ali Tarkan Erdal: Nabız yoklamaya başladılar. Yapın bakalım. Ama emin olun kan gövdeyi götürecek. Biz Türkler bu kez kimseye acımayacağız . Yanıtla 17 22
  • OĞUZ İÇEN : EŞİNİZ EMNİYET MENSUBU BİRİSİ OLARAK HİÇ YAKIŞI OLMAYAN CÜMLELER YAZMILSINIZ OLMADI YAKIŞMADI SİZE VE KANALINIZA?O Bİ KARIŞ TOPRAK İÇİN BEN EVLATLARIMLA BİRLİKTE CANIMI VERMEYE HAZIRIM YA SİZ?O Bİ KARIŞ TOPRAK İÇİN ECDATLARIMIZ SAVAŞARAK BU VATANI KURUP BİZE EMANET ETTİLER... Yanıtla 29 9
  • meo: müge amlı uzayda yaşıyor galiba, tarihten de bi haber. öyşe saçlarını çamaşır suyuna yatırıp tv de boy göstermekle korunmuyor bu vatan. Yanıtla 28 9
  • Mahmut Gün: Yugoslav göçmeni bir ailenin çocuğu normal bunu konuşması ecdadinda şehit olmadığı için bu acı ve onurla buyumedigi için böyle konuşması vatan dedigimiz topragin kıymetini bilmez Yanıtla 24 10
  • Radon Radon: Sehitlerin yarisi kurt neden bahsediosun sen bu vatan hepimizin 12 2
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Müge Anlı, Televizyon, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti - Son Dakika


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