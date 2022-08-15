Özcan Deniz'den unutulmaz gece - Son Dakika
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Özcan Deniz'den unutulmaz gece

15.08.2022 01:15
Özcan Deniz'den unutulmaz gece

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser veren Özcan Deniz hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser veren Özcan Deniz hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Deniz, şıklığı ve sesiyle büyük beğeni topladı.

Yalıkavak'ta sahneye çıkan Özcan Deniz söylediği şarkılarla sevenlerini coşturdu. Yalıkavak Günay Restoran'da sahneye çıkan Deniz sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü sanatçıyı dinlemeye gelenler izdihama neden oldu. Rezervasyonların günler öncesinde dolduğu Özcan Deniz yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Şıklığıyla dikkat çeken Özcan Denizin şarkılarına izlemeye gelenler de eşlik etti. Slow şarkılarla sevenlerine duygusal anlar yaşatan Deniz, söylediği hareketli parçalarla da kendisini izlemeye gelenleri bir an olsun yerinde oturtmadı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Özcan Deniz, Bodrum, Muğla, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özcan Deniz'den unutulmaz gece - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özcan Deniz'den unutulmaz gece - Son Dakika
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