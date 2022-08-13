Bodrum'da Uzi fark attı, mekan kapılarını kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da Uzi fark attı, mekan kapılarını kapattı

13.08.2022 17:04
Bodrum'da Uzi fark attı, mekan kapılarını kapattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk rap şarkıcısı Uzi ya da gerçek adıyla Utku Cihan Yalçınkaya hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk rap şarkıcısı Uzi ya da gerçek adıyla Utku Cihan Yalçınkaya hayranlarına unutulmaz bir konser verdi. İzdihamın yaşandığı konserde eğlence mekanı kapılarını kapattı.

Yaz turizmin göz bebeği Bodrum'da gece eğlence hayatı coşkuyla devam ediyor. Rapçi Uzi önceki gece Pasha'da sahne aldı. Yüzlerce Uzi hayranı saatler önce mekana gelerek eğlenmeye başladı. İzdihamın yaşandığı konserde eğlence mekanı kapıları kapatarak içeri müşteri alımını durdurdu. Yüzlerce Uzi hayranı, eşsiz bir gece yaşadı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Uzi, sevilen parçalarını okudu. Hayranlarının eşlik şarkılara eşlik ettiği konserde eğlence doruklara ulaştı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Bodrum'da sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı Bodrum'da sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı Karaada açıklarında sürüklenen tekneyi KIYEM botu kurtardı Karaada açıklarında sürüklenen tekneyi KIYEM botu kurtardı
Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bodrum'da Uzi fark attı, mekan kapılarını kapattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:53 Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti emeklilik tarihini açıkladı
16:27 Bakan Süleyman Soylu, Türk bayrağını yakmaya çalışan zanlıların yakalandığını duyurdu
16:24 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Pelkas, Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor
16:03 Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Attila Szalai, West Ham United yolunda
15:40 Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'nın kaç ay sahalardan uzak kalacağı belli oldu
15:37 Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş'tan "Western" temalı parti
15:33 Tansu Çiller hakkında "seçime kısa bir süre kala parti kuruyor" söylentisi
15:14 Fenerbahçe'nin gözüne kestirdiği Willian'dan olay karar! Ölüm tehditleri alan yıldız Vitor Pereira'nın takımından ayrıldı
15:09 Benzinin ardından motorine de zam yolda
15:06 Muğla'yı sarsan olay! Fenalaşan üniversite öğrencisi kalp krizi geçirerek öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 17:04:38. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da Uzi fark attı, mekan kapılarını kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement