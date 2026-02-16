Murat Dalkılıç\'ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş…

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medyada dolaşıma sokulan konser videosuyla ilgili yanıt hakkını kullandı. Konser sırasında çekilen görüntülerde Dalkılıç'ın pantolonunun arka kısmındaki ıslaklık gündem oldu. Gelen yorumların ardından açıklama yapan Dalkılıç, annesinin kendisini arayarak endişelendiğini söyledi.

Dalkılıç esprili bir dille, 'Annem aradı, sahnede altıma yaptığımı zannetmiş. 'Evlat işte 40 yaşından sonra bile altına yapabilir.' dedi.' ifadelerini kullandı. Dalkılıç, görüntülerdeki ıslaklığın sıcak havadan kaynaklandığını belirterek tartışmalara noktayı koydu.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç bir süredir sağlık sorunları nedeniyle konserlerine ara vermişti.