Murat Kekili, Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde Darendelilere unutulmaz bir akşam yaşattı - Son Dakika
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Murat Kekili, Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde Darendelilere unutulmaz bir akşam yaşattı

Murat Kekili, Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali\'nde Darendelilere unutulmaz bir akşam yaşattı

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen 71. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde ünlü sanatçı Murat Kekili sahne aldı. Yoğun katılımın olduğu festivalde Kekili, Darendeliler için şarkılarını seslendirdi ve binlerce Darendeli unutulmaz bir gece yaşadı.

01.09.2024 12:41
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Bu yıl 71.'inci düzenlenen Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde sahne alan ünlü sanatçı Murat Kekili Darendelilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Malatya'nın Darende ilçesinde 71.'inci Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali gerçekleştirildi. Hafta boyunca birçok etkinliğin yer aldığı festival kapsamında akşam Murat Kekili Darendeliler ile buluştu. Yoğun katılımın olduğu festival alanında sahne alan ünlü sanatçı Kekili, şarkılarını Darendeliler için seslendirdi. Vatandaşların da şarkılara eşlik ettiği festivale ilçe protokolü ile siyasiler de katılım gösterdi.

Binlerce Darendeli gecenin geç saatlerine kadar Murat Kekili'nin şarkılarına eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Murat Kekili, Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde Darendelilere unutulmaz bir akşam yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Murat Kekili, Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde Darendelilere unutulmaz bir akşam yaşattı - Son Dakika
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