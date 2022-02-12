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Murat Kekilli'den İddialı Çalışma - Son Dakika

Murat Kekilli'den İddialı Çalışma

12.02.2022 13:44
Murat Kekilli'den İddialı Çalışma

Ünlü şarkıcı Murat Kekilli yeni single çalışması ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Farklı bir versiyonla dinleyici karşısına çıkacak olan Kekilli, iddialı geliyor. İşte detaylar…

Rock şarkıcı Murat Kekilli'nin en yeni tekli şarkısı olan "Gönüle Sultan", Teoman Alpsakarya imzasıyla DMC Müzik etiketiyle yayınlanacak. Murat Kekilli'yi ilk kez rock soundun dışında, Oldukça iddialı bir sound ile düzenlenmiş buremix versiyonunda dinleyeceğiz.

Murat Kekilli kimdir?

18 Nisan 1968 yılında Adana'da doğmuştur. Ekonomik durumundan dolayı Adana'da karpuz tarlalarında çalışan sanatçı daha sonra bir arkadaşından esinlenerek piyano çalmaya başlamıştır. İlk, orta ve lise eğitim dönemlerini Adana'da tamamlamıştır. 1989 yılında vatani görevi olan askerliğini yaparak Adana'ya dönmüştür. 1992-1993 yıllarında Adana'da Devlet Konservatuvarı sınavlarına girerek sınavı kazanan Murat Kekilli 1994 yılında konservatuvardan ayrılır. İstanbul'da 1994 yılında bir müzik grubunda müzik hayatına başlar ve aynı yıl içerisinde kendi grubu olan Kilikyalılar'ı kurar. 1996 yılında ilk albümü Eşek Gözlüm albümünü çıkarır. Bu sırada Yolcular Grubu ile çalışmalarına devam etmektedir. 1999 yılında Boğaziçi Müzik ile anlaşarak Bu Akşam ölürüm isimli albümünü piyasaya çıkarır. İstediği başarıyı bu albümle elde eder. Bir süre albüm çalışması yapmayan Murat Kekilli 2002 yılında yine Boğaziçi Müzik ile beraber Yedialtı albümünü çıkarır. Uzun yıllar Boğaziçi Müzik ile çalışan sanatçı 2004 yılında Avara albümünü çıkarır. Her iki yılda bir albüm çıkaran Kekilli, 2006 yılında Bir Ahir Zaman isimli albümünü çıkararak ilgi odağı haline gelmiştir. 2010 yılında çıkardığı Kalbimdeki Darp albümüne tek klip çıkartarak müzik hayatına devam etmiştir. Albümleri arasında tek klip çektiği albüm Kalbimdeki Darp isimli albümdür. Son olarak 2013 yılında Gümüş Teller albümünü çıkarmıştır. 1999 yılından bu yana Boğaziçi Müzik ile çalışmaktadır. Yaşam ve kendi tarzı ile dikkat çeken Murat Kekilli gençler tarafından sevilerek müzik başarılarına devam etmektedir. Çocukluğunda yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı yardımsever yönü dikkat çekmektedir. Müzik hayatı boyunca sakin yaşamı ile gözlerden uzak bir hayat sürmektedir. Son yıllarda Adana'da bir çiftlikte yaşadığı bilinmektedir.

Murat Kekilli'den İddialı Çalışma

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Murat Kekilli, Teoman, Adana, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Murat Kekilli'den İddialı Çalışma - Son Dakika Magazin


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