New York sosyetesini dolandıran, hayatı Netflix dizisi olan Anna Sorokin ABD'den sınır dışı edildi! - Son Dakika

Rus bir kamyoncunun kızı olan, Rusya'da doğup 2007'de ailesiyle Almanya'ya göçerek Almanya vatandaşlığına geçen Anna Sorokin, daha sonra ABD'ye yerleşip kendisini Anna Delvey adında Alman bir milyoner mirasçı olarak tanıtarak 2013-17 arası New York sosyetesini kandırmıştı.

HAYATI NETFLIX DİZİSİ OLDU

Aslında ödemediği para miktarı sadece birkaç yüz bin dolar olmasına rağmen çevresindekileri, otelleri ve bankaları dolandırmaktan 2019'da 4.5 yıl hapis cezası alan Sorokin, hayatı 'Anna'yı İcat Etmek' isimli Netflix dizisine konu olmasının ardından tüm dünyaya mal oldu.

ABD'DE KALMAK İSTEDİ AMA...

Hapiste 4 yıl kaldıktan sonra Şubat 2021'de iyi hal gerekçesiyle serbest bırakılmasından birkaç hafta sonra vize ihlali suçlamasıyla ABD Göçmen ve Gümrük Muhafaza tarafından gözaltına alınan 31 yaşındaki kadının ABD'de kalmak için yaptığı başvurunun şubatta ABD Adalet Bakanlığı Göçmen Temyiz Kurulu tarafından reddedildiği basına yansıdı.

Avukatı, dün basına verdiği demeçte, Sorokin'in ABD'den her an sınır dışı edilmesinin söz konusu olduğunu söyledi. Pazartesi gecesi uçakla Almanya'nın Frankfurt kentine gönderilmiş olması gereken Sorokin'in ABD'de kalmak için yaptığı temyiz başvurusunun 19 Nisan'da görülecek olmasından ötürü apar topar sınır dışı kararına kızgın olduğu belirtildi.