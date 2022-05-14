Nihal Candan'dan cesur paylaşım! Çıplak fotoğrafını yayınladı - Son Dakika

İşte Benim Stilim yarışmasında gösterdiği performans ve ilginç hareketleriyle gündem olan Nihal- Bahar Candan kardeşler sosyal medya hesaplarından cesur paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

ÇIPLAK PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Sosyal medyada 1 milyona yakın takipçisi olan Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan, bu kez yaptığı çıplak paylaşımla olay oldu. Candan, önceki günlerde gittiği bir restorandan mini şortuyla fotoğraflarını paylaşmış ve "I wanna do bad things" (Kötü şeyler yapmak istiyorum) notunu eklemişti.

HAVLUSU DÜŞTÜ

Candan'dan son olarak yatak paylaşımı geldi. Yatakta çekildiği fotoğrafta üzerinden düşen havluyla poz veren ünlü isim, sarı kıyafetiyle ve derin göğüs dekoltesiyle de pozlar verdi.