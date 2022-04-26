Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 Filminin Özel Gösterimine Yoğun İlgi - Son Dakika
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Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 Filminin Özel Gösterimine Yoğun İlgi

26.04.2022 15:34
Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 Filminin Özel Gösterimine Yoğun İlgi

Nuh'un Gemisi Cudi filminin devam filmi olan, yapımcılığını Üsküdar Yapım/ Bülent Durgun'un üstlendiği; 'Nuh'un Gemisi Cudi'de 2' filminin özel gösterimi Sultanbeyli Atlaspark AVM'de gerçekleşti. Özel gösterime yönetmen Gürsel Ateş ve filmin oyuncularından Metin Yıldız, Bülent Durgun, İskender Bağcılar, Emre Özmen, Charles Carroll ve Şebnem Yıldırım katıldı. İşte detaylar...

Gerçek yerinde filmi çekmenin mutluluğunu yaşadığı söyleyen Yapımcı Bülent Durgun, " Cudi Dağı'ndaki 'Sefine' bölgesinde çekimleri gerçekleştirdik. Yıllardır araştırılan tartışılan Nuh'un gemisini gördük. Filmi izleyen seyircilerimizde gemiyi görecekler" dedi.

"ASKERLİK YAPTIĞIM YERDE FİLM ÇEKTİM"

Zor şartlarda ama keyifli bir film çektiklerini dile getiren Metin Yıldız, "Aslında ben bölgeye yabancı değilim. 1995 yılında Cizre 1.Tank taburunda askerliğimi yaptım. Askerlik yaptığım yerlerde film çektik. Yıllar sonra aynı yerde olmak harika bir duyguydu " dedi.

Yönetmen koltuğunda Gürsel Ateş'in oturduğu yapımda Nuh'un Gemisi'ni araştırmaya gelen Amerikalı ekibin eğlenceli ve dramatik hikayesine, bu kez de belediye başkanlığı seçimleri dahil oluyor.

Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 Filminin Özel Gösterimine Yoğun İlgi
Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 Filminin Özel Gösterimine Yoğun İlgi
Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 Filminin Özel Gösterimine Yoğun İlgi

YORUMLAR
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Üç Kuruş 24. Bölüm 2. Ön İzleme Üç Kuruş 24. Bölüm 2. Ön İzleme Zengo ne kadar izlendi? Zengo kaç kişi izledi, izleyici sayısı kaç? Zengo filmi hasılatı ne kadar? Zengo ne kadar izlendi? Zengo kaç kişi izledi, izleyici sayısı kaç? Zengo filmi hasılatı ne kadar?

Bülent Durgun, Metin Yıldız, Yönetmen, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 Filminin Özel Gösterimine Yoğun İlgi - Son Dakika


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