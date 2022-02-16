Nurseli İdiz "4 Bin Lira Ödeyecek"

Mahkeme, Nurseli İdiz'i 4 bin lira manevi tazminata mahkum etti.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Özgür Aras ile Nurseli İdiz katılmadı. Her iki tarafı da avukatları temsil etti. Kararını açıklayan mahkeme, Özgür Aras'ın davasını kabul ederek Nurseli İdiz'i 4 bin lira manevi tazminata hükmetti. Özgür Aras, Nurseli İdiz'den alacağı tazminatı "Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği "ne bağışlayacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Nurseli İdiz kimdir?

Tam adı Nuran Nurseli Çamlıbel olan Nurseli İdiz, 6 Ekim 1960 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İskeçe göçmeni ressam Faruk Nafiz Çamlıbel ve annesi Deniz Çamlıbel'in kızıdır. Lisede Fen bölümünde okudu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun olduktan sonra 1981'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayarak "Küçük Adam Ne Oldu Sana?" oyunu ı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. 1981'de, TRT'de "Şarkılar Neyi Söyler" adlı programı ve "Prizma" adlı programı sundu, "Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisiyle adını ekranda duyurdu. "Kız Kulesi Aşıkları", "Böcek" adlı filmleriyle adından sinemada da söz ettirdi. 1991 yılında televizyonda "Saklambaç" adlı bir program sundu. Birçok sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Nurseli (Çamlıbel), müzisyen, Cem İdiz ile 1983 yılında evlendi ve 15 yıllık eşinden 1999 yılında boşandıktan sonra da İdiz soyadını kullanmaya devam ediyor. 1985 doğumlu Canan Elif İdiz adında bir kızları var. Nurseli İdiz, Faruk Bayhan'ın yapımcılığında 2015 yılında Show TV'de yayınlanan "İlişki Durumu: Karışık" adlı dizide başrollerini Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece ve Pamir Pekin paylaştı.

Özgür Aras kimdir?

Özgür Aras 1976 yılında Ankara'da doğmuştur. İlkokulu Ankara Teğmen Kalmaz İlkokulu'nda okudu. Ortaokul 1.sınıfı Ankara Mimar Kemal Lisesinde okudu. İlk sosyal faaliyetlere Bodrum'da başlayan Özgür Aras, Saynur Gelendost'la tanıştı. Bilkent Üniversitesi Büro Yönetimi'nde okuduğu dönem Swiss Hotel Management School ve Delcom'un halkla ilişkiler kursuna gitmiş ve diploma almıştır. Zerrin Özer, Tarkan ,Yonca Evcimik, Ahmet San, Pınar Aylin, Harun Kolçak, Reyhan Karaca ve Ajlan & Mine, Deniz Akkaya, Gülben Ergen, Ayşe Hatun Önal, Hande Yener, Emel Müftüoğlu gibi ünlülere prodüktörlük, menajerlik ve iletişim danışmanlığı yaptı. 2000 yılında ilk şiir kitabını yayınlamış ardından Beynimden Herkes Geçti, İnsan Yaşarken Anlamaz, Sevilmek Hasretiyle Pişmanım ve 2009 yılında Güzel Günler Zorlu Yollardan Geçer isimli kitapları yazmıştır.