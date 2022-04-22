Oğuzhan Koç'tan Monica Belluci İtirafı! - Son Dakika
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Oğuzhan Koç'tan Monica Belluci İtirafı!

22.04.2022 23:34
Oğuzhan Koç'tan Monica Belluci İtirafı!

Evlilik hazırlıkları tam gaz devam eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, önceki akşam Zorlu AVM'de görüntülendi. Koç'un, Monica Belluci açıklaması dikkat çekti. İşte detaylar...

Evlenmek için gün sayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, önceki akşam Zorlu AVM'deydi.

"ZERRİN TEKİNDOR'U İZLEMEYE GELDİK"

Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Oğuzhan Koç, "Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Biz Monicca Belluci'nin tiyatro oyununa değil, Zerrin Tekindor'u izlemeye geldik. Zerrin'in oyunuyla ilgili çok güzel şeyler duyduk. Zerrin'i izleyeceğimiz için çok heyecanlıyız" diyerek sevgilisiyle birlikte salona giriş yaptı.

"DÖRT GÜN DEĞİL AMA 2 GÜN SÜREBİLİR

Yaz ayında evlenmeleri beklenen çifte, geçtiğimiz günlerde düğün törenlerinin dört gün süreceği iddiası sorulmuştu.

Bu iddiaya yanıt veren Demet Özdemir "Dört gün değil ama iki gün olabilir. Bir günü de arkadaşlarımızla eğlenerek geçirmek istiyoruz, herkese zaman ayırmak istiyoruz. O yüzden şimdiden bir şey söyleyip, daha sonra onu yapamamak kötü olur" ifadelerini kullanmıştı.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Aşk Taktikleri' adlı filmle gündemde olan Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli; Oğuzhan Koç 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde doğdu. Koç, 36 yaşındadır.

1992 Erzincan depremi'nden sonra ailesiyle Bursa'ya geldi. 2 yıl yaşadığı sitenin mescidi için ramazan aylarında müezzinlik yaptı. 7 yaşından itibaren Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde okudu.

Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı.

Daha önce yine TV8'de O Ses Çocuklar programında jüri üyesi olan Koç, 2021'de TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programına jüri üyesi olarak katıldı. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ile Murat Boz da eşlik etmektedir.

Oğuzhan Koç'tan Monica Belluci İtirafı!
Oğuzhan Koç'tan Monica Belluci İtirafı!

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Zerrin Tekindor, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Tiyatro, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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