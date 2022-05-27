Festival kapsamında filmin yapımcısı Kanat Doğramacı ile birlikte Cannes'e giden oyuncu Melih Selçuk, gösterim sonrası sinema severler ile söyleyişi gerçekleşti.
Oldukça yoğun olan katılım sonrası hatıra fotoğrafı çektiren Selçuk, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Cumartesi günü yapılacak ödül töreniyle kazananların açıklanacağı Sélection Cannes Écrans Juniors'ta 'Okul Tıraşı' filmi favoriler arasında gösteriliyor.
Son Dakika › Magazin › Okul Tıraşı ve Melih Selçuk Cannes'da Yarışıyor - Son Dakika