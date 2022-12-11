Rapçi Sefo, ölümden dönen Killa Hakan'ın son halini paylaştı - Son Dakika
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Rapçi Sefo, ölümden dönen Killa Hakan'ın son halini paylaştı

11.12.2022 09:06

Rapç Sefo, bir süre yoğun bakımda kalan ve yaşam mücadelesi veren ünlü rapçi Killa Hakan ile Berlin'de buluştu. İkilinin çektirdiği fotoğrafta Hakan'ın durumunun iyi olması hayranlarını sevindirdi.

Uzun süredir Almanya'da yaşayan ünlü rapçi Killa Hakan, ölümden dönmüştü. Geçtiğimiz yaz ayının başında kaldırıldığı hastanede komaya giren Killa Hakan, uzun süre gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

SON HALİ SEVİNDİRDİ

Berlin'de bulunan Sefo, Killa Hakan'ı ziyarette bulundu. Geçmiş olsun mesajlarını ileten Sefo, meslektaşıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Killa Hakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

Ölümden dönen Killa Hakan'ın son hali ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

49 yaşındaki rapçinin Covid-19'a yakalanmasından dolayı yoğun bakımda mücadele vermişti. Gerçek adı Hakan Durmuş olan sanatçı, eylül ayının son günlerinde, "Selamlar arkadaşlar baya oldu bir şey paylaşmadım çok kötü günler geçirdim. Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm Allah'a şükür tüm dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim. Yavaş yavaş sakin sakin iyileşme yolunda gidiyorum bakalım nasıl olacak gelişmeleri paylaşacağım seviyorum sizleri en önemlisi sağlık gerisi yalan mücadeleye devam" diyerek, iyi olduğunu söylemişti.

Ölümden dönen Killa Hakan'ın son hali ortaya çıktı

KİLLA HAKAN KİMDİR?

3 Mart 1973 doğumlu olan Hakan Durmuş ya da bilinen adıyla Killa Hakan'ın ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Trabzon'dan Almanya'ya göç etmiştir. Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir. A Milli Takımı'nda çok başarılı olmuştur ve madalyaları vardır. Killa Hakan, Almanya Kreuzberg'de doğup, büyümüş ve okumuştur. Getto hayat yaşayan Hakan, sokaklarla erken yaşta tanışmış ve genç yaşında hapse girmiştir. Cezaevi yıllarında sürekli sözler yazmıştır.

Ölümden dönen Killa Hakan'ın son hali ortaya çıktı

İlk hapse girişi Alman polisi sadece Türklere karşıt tavırlar yüzünden genç yaşta Hakan'a ceza vererek hapse girmiştir. Bu olay ile Killa Hakan ilk kez hapishaneye girmiştir. Son olarak bir polise ırkçı (Nazi) dediği için 4 ay hapis yatmıştır. Almanya'da Yabancı Sözlü Rap Müzik yapmak yerine Türkçe rap yapmış ve kendini zamanla Avrupa'ya kanıtlamıştır. Ayrıca Killa Hakan günümüz Almanya'sında çok sosyal işlerle uğraşmaktadır. Avrupa'da Türkçe rap albümlerini satmayı ve Türkçe dilini Avrupa'ya tanıtmayı amaçlamıştır ve bunu Killa Hakan'dan başka hiçbir sanatçı yapamamıştır.

Ölümden dönen Killa Hakan'ın son hali ortaya çıktı

Killa Hakan Almanya'da Workshop'lar vererek Rap müziği ile hayata tutunmayı öğrencilerine öğretmektedir. Killa Hakan, Türk Rap müziğini her gün bir adım daha ilerletmeye devam etmektedir. Son olarak yine bir ilki başaran Killa Hakan, MTV Almanya kanalında 15 hafta boyunca Top 10 listesinde kalarak kırılmayan tüm zincirleri kırmıştır. Şarkılarında devamlı söylediği "36" sayısı; doğup ve büyüdüğü Kreuzberg City'nin posta kodu numarasıdır. Killa Hakan, aynı zamanda 36 Boys Çetesi'nin en eski üyelerinden biridir.

Kaynak: Snob Magazin
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Hakan Durmuş, Almanya, Berlin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rapçi Sefo, ölümden dönen Killa Hakan'ın son halini paylaştı - Son Dakika

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