Ömer Arif'i şoke eden telefon! İşte Hakim dizisinin son bölümünde yaşananlar - Son Dakika
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Ömer Arif'i şoke eden telefon! İşte Hakim dizisinin son bölümünde yaşananlar

12.04.2022 08:54
Ömer Arif'i şoke eden telefon! İşte Hakim dizisinin son bölümünde yaşananlar

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Hakim dizisi 11 Nisan'da 2. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde Ömer Arif'e gelen telefonda "Oğlunun ne yaptığını biliyorum" sözleri çarpıcı gelişmelerden oldu.

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin gibi oyuncuların yer aldığı Hakim dizisinin 11 Nisan tarihli 2. son bölümünde Ömer Akif'e gelen gizemli telefon ekrana damga vururken, Cuma isimli gencin kaza şüphelisi olarak hapse girmesi çarpıcı gelişmelerden oldu.

Ömer Arif'i şoke eden telefon! İşte Hakim dizisinin son bölümünde yaşananlar

HAKİM 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan'ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıkar. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alınır. Ömer Arif iyice köşeye sıkışır. Yasemin'den yardım isteyen Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşmaktadır.

Ömer Arif'i şoke eden telefon! İşte Hakim dizisinin son bölümünde yaşananlar

Ömer Arif kazanın izlerini silmeye çalışırken, Ozan ise kendi başına hareket eder. Babasından gizli, öldürdüğü gencin mezarına gider. Mezarda karşılaştığı kişi Ozan'ın hayatını değiştirecektir...

Ömer Arif'i şoke eden telefon! İşte Hakim dizisinin son bölümünde yaşananlar

Azem ise yakalanan genç çocuğun arkasında kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Kendi yöntemleriyle olayı soruşturan Azem, şok edici bir gerçeği fark eder… Bu gerçek herkes için sonun başlangıcı olacaktır...

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Hakim dizisi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ömer Arif'i şoke eden telefon! İşte Hakim dizisinin son bölümünde yaşananlar - Son Dakika


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