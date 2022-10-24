Survivor'ın Yasin Obuz'u yeni işiyle parayı para demiyor! - Son Dakika
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Survivor'ın Yasin Obuz'u yeni işiyle parayı para demiyor!

24.10.2022 23:32

Önce Masterchef Türkiye, daha sonra ise Survivor ile tanınan Yasin Obuz'un Beşiktaş'ta bir hamburgerci işlettiği ortaya çıktı. Ünlülerin akın ettiği mekanda Yasin'in paraya para demediği iddia ediliyor.

Acun Ilıcalı'nın kanalında ilk olarak MasterChef Türkiye ile tanınan ardından Survivor'a katılarak ünlünen Yasin Obuz, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşamı tercih ediyor.

HAMBURGERCİ İŞLETİYOR

Ünlü olmadan evvel pilavcılık yapan Obuz, şimdilerde İstanbul'un lüks bir semtinde hamburgeci işletiyor. Ünlülerin akın ettiği hamburgercide Yasin Obuz'un büyük paralar kazandığı konuşuluyor.

Gözlerden uzak yaşayan Survivor'ın Yasin Obuz'u yeni işiyle parayı para demiyor

AGRESİF TAVIRLARIYLA GÜNDEMDEYDİ

MasterChef'te neşeli ve samimi hareketleriyle bilinen ve sonrasında Survivor'a katılan Yasin Obuz, agresif tavırlarıyla adanın en dikkat çeken isimlerinden oldu.

Gözlerden uzak yaşayan Survivor'ın Yasin Obuz'u yeni işiyle parayı para demiyor
Gözlerden uzak yaşayan Survivor'ın Yasin Obuz'u yeni işiyle parayı para demiyor
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Yasin Obuz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'ın Yasin Obuz'u yeni işiyle parayı para demiyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor'ın Yasin Obuz'u yeni işiyle parayı para demiyor! - Son Dakika
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