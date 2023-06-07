Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan cinsel içerikli sosyal medya platformu OnlyFans, Türkiye'de erişime kapatıldı.

TÜRK KADININ PAYLAŞIMI OLAY OLDU, CİMER'E ŞİKAYET YAĞDI

Sosyal medyada son günlerde OnlyFans içerik üreticilerinin sosyal medya paylaşımları tartışma konusu oldu. Son olarak annesine OnlyFans hesabı açan bir Türk kadınının sözleri sosyal medyada tepki çekti, Cimer'e şikayetler yağdı. Şikayetler üzerine henüz resmi bir açıklama gelmezken, siteye erişim engellendi.

Sosyal medyada başlatılan kampanyayla birçok kişi tarafından Cimer'e gönderilen ortak şikayet metni şöyle:

"Son dönemlerde ülkemizde ciddi şekilde yaygınlaşmaya başlayan ve kullanımı özendirilen OnlyFans isimli bir sosyal medya platformu mevcuttur. Bu platformda, kullanıcılar pornografik görüntü ve videolarını para karşılığı abonelerine satmakta ve bu yaptıkları ahlaksız eylemle ciddi paralar kazanmaktadır. Öyle ki kullanıcılarının kamuoyu ile paylaştığı bilgilere göre, bazı kullanıcılar bu platformdaki pornografik paylaşımlarla aylık $10.000'ın üstünde gelir elde etmektedir.

Normal şartlarda böylesi basit ve iğrenç usullerle para kazanmak, yalnızca bu tür platformların kullanıcılarının ahlaki standartlarını ilgilendirir. Ancak bu ve bunun gibi platformların esas vehameti, pornografi ile para kazanmayı teşvik etmesi ve özellikle genç kitleyi, sağladığı yüksek getiri ile ciddi şekilde etkilemesidir. Son zamanlarda bu platformun kullanıcıları, Twitter isimli sosyal medya platformunda, pornografik paylaşım yaparak kolay ve yüksek getiri elde ettiklerini ve herkese bunu tavsiye ettiklerini belirtir paylaşımlar yapmaktadır. Bu paylaşımlar neticesinde, OnlyFans isimli platformda pornografik içerik üreten kişi sayısının ciddi şekilde arttığı kamuoyunca gözlemlenmektedir. Son raddede bu iğrenç platformdaki konsept hesapların bazıları, daha fazla para kazanmak için anne-babaları ile pornografik içerik üretmeye başlamışlardır.

Ülke ekonomimizdeki dalgalı durum, toplumu ve özellikle gençleri kötü etkilemekte, çok sayıda insan kolay para kazanmak için kötü yollara tevessül etmektedir. OnlyFans isimli ahlaksız platformun kitle nezdinde özendirilmesi, toplumu ahlaksız yöntemlerle, kolay para kazanma konusunda teşvik etmektedir. Gelinen noktada, OnlyFans isimli platformun kamu ahlakı ve Türk aile yapısı için ciddi tehlike ettiği aşikardır. Bu gibi platformlara karşı zamanında, sert tedbirler alınmadığı takdirde, kamu ahlakı ve Türk aile yapısı iyice aşınacak ve neticede soysuzlaşacaktır. Bu nedenle başta OnlyFans isimli platform olmak üzere, bu gibi platformların hepsine erişim engeli getirilmelidir.

Sayılan nedenlerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin, kamu ahlakına ve Türk aile yapısına kıymet veren bir vatandaşı olarak OnlyFans isimli sosyal medya platformuna erişim engeli getirilmesini talep ederim."