Aslı Samat: 108 Kilo Verdim, Hayata Tutundum

Mide operasyonu sonrası 108 kilo veren ve bambaşka biri olan oyuncu Aslı Samat, yaşadıklarını Posta'ya anlattı.

Sevgili Aslı seni bu değişim kararına iten şey neydi?

Yaşamaya yorulmuştum. Genel olarak yokluk hissim artmıştı ve bir gecede karar verdim. 173 kiloyla bir gece kalp krizi de geçirebilirdim. O kiloda kalmak daha büyük riskti. Şimdi yeniden hayata tutundum.

Zayıflama sürecin nasıl başladı?

Tüp mide ameliyatımı gerçekleştiren doktorum Halil Coşkun'la başladı. Adını duydum, yaptığı işlere baktım ve hemen bir takım testlerden geçtikten sonra ameliyat sırasına girdim. Süreç ameliyattan sonra daha kolaydı benim için. Kurallar var ve uyduğunuz sürece istemeseniz de kilo veriyorsunuz.

108 KİLO VERDİM, ŞU AN 65 KİLOYUM

Kaç kiloydun, şimdi son durum ne?

Şu an 65 kiloyum. Toplam 108 kilo verdim.

Kilonu muhafaza ediyorsun. Tekrar başa dönme gibi bir çekincen var mı?

Başa dönecek kadar acı bir olay yaşatmaz umarım hayat bana.

GÜÇLÜ VE SAĞLIKLI HİSSEDİYORUM

Bambaşka biri oldun, şimdi kendini nasıl hissediyorsun?

Güçlü, sağlıklı, fiziksel olarak her istediğimi yapabilir düzeyde hissediyorum.

Aşırı kilo verince derilerinin sarktığı doğru mu?

Tabii vücudumda deformasyonlar oldu. Her sene bir bölgemi bazen daha çoğunu toparlama yaptırıyorum. Ayrıca ameliyata destekleyici olması açısından aksatmadan sporumu yapıyorum.

ARTIK ANİ ÇIKIŞLARI OLMAYAN UZLAŞMACI BİRİYİM

Kilolu Aslı ile zayıflamış Aslı arasında nasıl farklar var?

Soruyu uzun uzun düşündüm. Kilomdan bağımsız olarak nefes terapisi almış Aslı ile almamış Aslı arasında çok fark keşfettim. Kilo verme sürecime bu terapileri de ekledim. Artık ani çıkışları olmayan, uzlaşmacı biriyim.

KİLO VERME SEBEBİM TOPLUM BASKISI DEĞİL SAĞLIĞIMDI

Hiç bu konuda toplumsal baskı hissettin mi?

Çok şükür hissetmedim. Çünkü yaşım 18-19 oldukça artık insanların bana bakmasına alışmıştım. ve umursamamaya başladım. Benim kilo vermemin tek sebebi sağlığımdı.

'Hercai', 'Gülümse Kaderine' gibi reytingi büyük bol dizilerde rol aldın. Bu diziler de etkili oldu mu zayıflama kararında?

Hayır zayıflama kararımda oynadığım dizilerin etkisi olmadı. 2015 yılında Türkan Şoray'ın yönettiği 'Uzaklarda Arama' filminde dereye girdiğimiz bir sahne vardı. Kostümcü arkadaşlar çok destekleyici olmalarına rağmen ben kendimi kötü hissetmiştim. Kilo vermeye devam etme kararıma o işimin etkisi oldu. 2019'da 'Hercai'ye başladığımda 85 kilo vermiştim. Kilo verme sürecimi diziyle paralel devam ettirdim.

Sektörün oyunculara dayattığı zayıflık algısına gelirsek... Bu baskının zayıflamanda hiç mi etkisi yok?

Aslında sektör benim gibi 65 kilo olan bir oyuncuya zayıflık dayatmıyor. Zaten sektörün benim 15 kilo vermemi bekleyecek vakti yok. Sektör 53-54 kilo olan kadınlara üç-dört kilo vermelerini dayatıyor. Bazı kadın oyuncularda, "Ben böyle iyiyim, isterseniz bu bedende çalışırım sizinle" diyerek duruş gösteriyor.

BEN HER ZAMAN GÜZEL BİR KIZDIM

Kendini şimdi daha güzel buluyor musun?

Bence her zaman güzel bir kızdım. Enerjim ve neşem bahsettiğim güzellikte çok etkiliydi. Bugünün güzellik algısına göre belki güzel bir kadın değilimdir, güzellik kavramı çok değişken ama ben kendimle çok mutluyum.

KİLO VERMELERİNE VESİLE OLDUĞUM İNSANLAR VAR

Değişiminize gelen tepkiler nasıl?

İnanılmaz motive edici tepkiler alıyorum. İyi ki oyuncuyum, iyi ki tanınan biriyim. Yoksa bu kadar kitlelere ulaşamayacaktı hikayem. Kilo verme kararı almasına vesile olduğum insanlar var. Hatta Zinet diye sosyal medyadan tanıştığım bir kardeşim, şu an diyetisyenlik bölümünde okuyor. Başkalarına yardım edebilmek için…

KONU OYUNCULUK OLUNCA SINIRIM YOK

Hiç unutamadığın kötü bir anın var mı kilona dair?

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü üçüncü sınıf öğrencisiydim o zamanlar. 173 kilo olduğum dönem... Ameliyat sırasındayım ve ameliyat olmak için bekliyorum. Oyunculuk vize sınavındayız. Jüri izlediği sahneden çok memnun, beğeni cümleleri duyuyorum. Çok gülüyorlar. Gaza geldim. Daha önce çalışmadığım bir hareket yaptım. Sahnede dizim döndü yere düştüm. Ondan sonra beş ay dizlikle gezdim. İki ay fizik tedavi gördüm. Yürüyemediğim bir dönem var. Konu oyunculuk olunca sınırım yokmuş, o gün anladım.

AİLEMİN KADINLARI KİLOLU, GENETİK BİR DURUM

Hep kilo problemi yaşayan biri miydin?

Evet. Ailemin kadınları hep öyle kilolu. Genetik bir durum bizdeki.

Kilolu olduğun dönemde aldığın eleştirilerden çok çektin mi?

Ben eleştirilmedim. Özellikle mesleki açıdan. Her zaman oyunculuğumla, çalışma disiplinimle takdir gördüm. Üniversitede okurken deneyim olsun diye bir bölüm oynadığım 'Çocuklar Duymasın' dizisinde performansım o kadar sevildi ki rol, altı-yedi bölüm daha devam etti. Sürekli ya tiyatro ya sinema ya dizi bir yerlerde aktif çalışıyordum. Gerçekten çok şükür, her rolü oynayamıyor olsam da sektör yeteneği gördü ve piyasa içinde bilinir oldum.

'KİLO VERSEN ASLINDA YÜZÜN GÜLER'

Seni en rahatsız eden cümle neydi?

"Kilo versen aslında yüzün güzel" lafını duymaktan rahatsız oluyordum.

Kilo verdikçe kadınlığa dair yeni şeyler öğrendin mi?

Yeni şeyler öğrenmeye ihtiyacım olmadı. Zaten bildiğim şeyleri bildiğimi insanlar fark etmiş oldu. Kilolu kadınların, 'kadınlığa' dair az şey bildiği düşüncesine katılmıyorum.

HAYATIMIN ERKEĞİNİ DEĞİL HAYATIMIN İŞİNİ HAYAL EDİYORUM

Aşka dair değişimler neler?

Bana doğru bir ilgi artışı oldu tabii. Ama buna 'aşk' diyemeyiz. Şu an hayatımın erkeğini değil hayatımın işini hayal ettiğim günler geçiriyorum.