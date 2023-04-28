Oyuncu Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nişan yüzüğü taktı

FOX TV ekranlarının en uzun soluklu dizilerinin başında gelen Yasak Elma'daki Yıldız rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, uzun süredir bir dargın bir barışık olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Çift, dün akşam aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı. Nişanından kareleri 7,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, kendisine yardım eden sevenlerine tek tek teşekkür etti. Nişan töreninde beyaz uzun bir tulum tercih eden Ece, sade topuzu ve doğal makyajıyla göz kamaştırdı. Tuncer ile nişan pastasını keserken paylaşım yapan sonsuzluk, kalp ve yüzük emojisi ekledi.

Eda Ece'nin paylaşımına Gamze Erçel, Aslı Enver, Demet Akalın, Arzu Sabancı, Biran Damla Yılmaz, Derya Şensoy, Berk Oktay, Pınar Altuğ ve Gülse Birsel gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumu geldi. Çift, bu yaz nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

İşte Eda Ece'nin nişanından kareler...