Oyuncu Fulya Zenginer, hamile olduğunu açıkladı

İki Aile, Doktorlar ve Küçük Kadınlar gibi dizilerde rol alan Fulya Zenginer, 2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile evlendi. Mutlu bir evliliği olan Zenginer, dün sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.

"İÇİMDE KALBİNİN ATTIĞINI ÖĞRENDİĞİMDEN BERİ HAYAT ÇOK GÜZEL"

Eşiyle bebeğinin ultrason fotoğraflarını pozlar veren oyuncu, 517 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Ailenin yeni üyesi bekleniyor. Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel" notunu ekledi.

32 yaşındaki güzel oyuncunun büyüyen karnı dikkatlerden kaçmazken paylaşıma binlerce tebrik yorumu ve beğeni yağdı.