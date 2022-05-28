Oyuncu Ruby Barker, akıl hastanesinde tedavi gördüğünü sosyal medyadan açıkladı!

Netflix'te yayınlanan Bridgerton adlı dizide canlandırdığı karakterle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 25 yaşındaki Ruby Barker, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kısa sürede gündem oldu.

"DİZİDE ROL ALDIĞIMDAN BERİ BİR MÜCADELE İÇİNDEYİM"

234 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir video yayınlayan oyuncu, bir süredir akıl hastanesinde tedavi gördüğünü duyurdu. İngiltere'de 9-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası'na değinen oyuncu, "Benim için her hafta, ruh sağlığı haftası. Bir süredir takipçilerime karşı tamamen dürüst olmadığımı hissediyorum. Şimdi tamamen şeffaf olma zamanı. Bridgerton dizisinde rol aldığımdan bu yana bir mücadele içindeyim. Beni desteklediğiniz ve sevginiz için teşekkür ederim" dedi.

"HASTANEDEYİM, YAKINDA TABURCU OLACAĞIM"

Başarılı oyuncu yayınladığı videoda "Herkese karşı dürüst olmak istiyorum. Bir süredir bir mücadele içindeyim. Şu anda hastanedeyim, yakında taburcu olacağım. Ve umarım ki hayatıma devam edeceğim. Eğer siz de bir mücadele içindeyseniz, lütfen kendinize bir iyilik yapın. Kendinize fazla yüklenmeyi bırakın, bir mola verin. İnsanlar bana sürekli 'kendime fazla yüklenmememi' söylerdi ve ben bunun gerçekten ne anlama geldiğini bilmezdim" şeklinde konuştu.

"HAYATTA KALMAK İSTİYORUM"

Bridgerton dizisinde Marina Thompson (Lady Marina Crane) rolüyle dikkat çeken Ruby Barker, yaşadıklarından dolayı geçirdiği zor günlerden bahsederken de "Bütün dünyanın yükünü sırtımda taşıyordum. Hayatta kalmak istiyorum. Hayatta kalacağım. Siz de öyle" ifadelerini kullandı.