Yaptığı paylaşımda "Bu yıl Cerebral Palsy Farkındalık Günü'ne özel, benim de 5 Ekim'deki doğum günümü Cerebral Palsy'li çocuklara armağan etmem için #MilyonlarcaNedenVar" notunu düştü.

Kaynak: Snob Magazin

İbrahim Selim, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › İbrahim Selim Doğum Gününü Cerebral Palsy'li Çocuklara Armağan Ediyor - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.