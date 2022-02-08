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Oyuncu Wilma Elles dolandırıcılıkla yargılandığı davada beraat etti - Son Dakika

Oyuncu Wilma Elles dolandırıcılıkla yargılandığı davada beraat etti

08.02.2022 21:11

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle tanınan oyuncu Wilma Elles ve eski erkek arkadaşı Arif Kerem Göğüş, dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat etti

Ünlü oyuncu Wilma Elles ve eski erkek arkadaşı Arif Kerem Göğüş'ün 'dolandırıcılık' suçlamasıyla yargılandıkları dava karara bağlandı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu.

HİLE UNSURU BULUNMADI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, olayda hile unsurunun gerçekleşmediği, sanık Arif Kerem Göğüş'ün baştan itibaren 'dolandırıcılık' kastı ile hareket ettiğinin ispatlanamadığı, diğer sanık Wilma Elles'in suç oluşturan bir eyleminin tespit edilemediği gerekçeleriyle sanıkların ayrı ayrı beraat etmelerini talep etti.

MÜŞTEKİLER CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Esasa ilişkin mütalaaya karşı diyecekleri sorulan müştekiler, dolandırıldıklarını tekrar ederek ve sanıkların dolandırıcılık kastıyla hareket ettiklerini söyleyerek, Elles ve Göğüş'ün cezalandırılmalarını istedi. Müşteki avukatları, müvekkillerinin beyanlarına katıldıklarını söyleyerek mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre talep etti. Sanık avukatları ise açıklanan mütalaaya katıldıklarını ve sanıkların beraat etmelerini istedi. Mahkeme, sanıklar Wilma Elles ve Arif Kerem Göğüş'ün üzerlerine atılı 'dolandırıcılık' suçunu işlemedikleri ve eylemlerinin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması gerekçeleriyle 7 müştekiye karşı işledikleri suçtan beraat etmelerine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Wilma Elles ve eski eşi Arif Kerem Göğüş şüpheli sıfatıyla yer almıştı. İddianamede şikayetçilerin şüpheli Göğüş'ün yetkili olduğu şirketlerince projelendirilip, satış ofisleri kurularak maket üzerinden gayrimenkul satış sözleşmeleri yapıldığı aktarılmıştı. Satış işlemlerinin de yapıldığının anlatıldığı iddianamede, bu projelerin bir kısmına başlanmadığı, bir kısmının ise yapımının tamamlanmadığı belirtilmişti.

Şikayetçilerin yapmış olduğu sözleşmeler karşılığında ödemelerin önemli miktarını gerçekleştirmiş olmasına rağmen gayrimenkulleri alamadıkları da iddianamede anlatılmıştı. İddianamede Wilma Elles ile Arif Kerem Göğüş'ün birlikte hareket ettikleri anlatılarak, "Her iki şüphelinin de birlikte hareket etmek suretiyle 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri anlaşılmıştır" denilmişti.

Ünlü oyuncu Elles ve eski eşi Göğüş hakkında 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan 7'şer kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Oyuncu Wilma Elles dolandırıcılıkla yargılandığı davada beraat etti
Oyuncu Wilma Elles dolandırıcılıkla yargılandığı davada beraat etti
Oyuncu Wilma Elles dolandırıcılıkla yargılandığı davada beraat etti
Oyuncu Wilma Elles dolandırıcılıkla yargılandığı davada beraat etti
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Dolandırıcılık, Kerem Göğüş, Wilma Elles, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Oyuncu Wilma Elles dolandırıcılıkla yargılandığı davada beraat etti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Oyuncu Wilma Elles dolandırıcılıkla yargılandığı davada beraat etti - Son Dakika
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