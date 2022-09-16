Eski eşi Feyza Aktan, Özcan Deniz'in Samar Dadgar ile yaşadığı yasak aşkı kabul etti

Söylemezsem Olmaz programının sunucuları, Özcan Deniz'in kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile daha evliyken aşk yaşamaya başladığını hatta evliliği de bu yüzden bitirdiğini iddia etti. Söz konusu iddianın ardından Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'dan peş peşe açıklamalar geldi.

ÖZCAN DENİZ EVLİYKEN SAMAR DADGAR'LA YAKINLAŞTIĞI İDDİASI

Program yorumcularından Seren Serengil'in anlattıklarına göre, Özcan Deniz'in hayranı olan Samar Dadgar, yıllar önce oyuncu evliyken İstanbul'a geliyor. Deniz'in o dönem rol aldığı dizide figüranlık yapan Dadgar, oyuncuyla tanışarak yakınlaşmaya başlıyor. İddiaya göre Özcan Deniz, Feyza Aktan ve Samar Dadgar ile aynı zamanlarda tanışmış ve Feyza Aktan ile evliliği süresince Dadgar ile görüşmeye devam ediyor.

ÖZCAN DENİZ YASAK AŞK İDDİASINI YALANLADI

Söz konusu yasak aşk iddiasının magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından Instagram hesabından açıklama yaparak iddiaları yalanlayan Özcan Deniz, şunları söyledi: "Had, hudut meselelerini geçiyorum. Bu akıl ve vicdan körlüğü çağın hastalığı ve tartışmak faydasız. İnsanlar bazen duracağı yeri bilemeyebiliyor. Dillerini ve şuurlarını şarampolden aşağı yuvarlayıp, hakkınızda çok rahat konuşabiliyorlar. Bence bu Kovid'den çok daha tehlikeli bir salgın ve maalesef aşısı da yok."

"BU SİSTEMATİK SALDIRI İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

"Asla tanımadıkları, yakından bile görmedikleri gencecik bir kadını 'Magazin yorumu yapıyoruz' adı altında, mesnetsiz iftiralarla karalamaya, aşağılayıcı dil kullanarak sosyal hayatında sıkıntılar yaratmaya yönelik, nedeni sebebi belli olmayan sistematik yayınlar yapabiliyorlar. Hem de kesin ve emin bir dille. Bu suçu işlerken şaşırtıcı derecede rahatlar. Benim ve hayat arkadaşım hakkında kesin ve emin bir dille hakaret, iftira ve gerçek dışı ithamlar sistematik olarak yayınlanmakta. Bu sistematik saldırıyı avukatlarım tarafından inceletip suç duyurusunda bulanacağımı bildirmek isterim."

FEYZA AKTAN: ÇIKAN HABERLER DOĞRU

Özcan Deniz'in iddiayı yalanlamasının ardından bir açıklama da eski eş Feyza Aktan'dan geldi. Yasak aşk iddiasını doğrulayan Aktan, "Çıkan haberler doğru, uzun zamandır bildiğim fakat dile getirmeyi tercih etmediğini bir konuydu. Bana kalsa yine böyle devam ederdi. Benim aksime, ilişkiyi bozan kişi sıfatına koyulma çabası bardağı taşıran son noktadır! Bir bu kalmıştı ne münasebet! Ne hakla! 'Bir genç kadının hayatı' konusundaki hassasiyeti benim hayatımda da gösterilmesini dilerdim, dilerim. Her gün çıkan yeni bir ismin ithamlarıyla baş etmem mümkün değil. Müsaade ederseniz benim de bir hayatım var ve onu yaşamak istiyorum" dedi.