Özge Özder, Şener Şen'e destek verdi - Son Dakika
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Özge Özder, Şener Şen'e destek verdi

Özge Özder, Şener Şen\'e destek verdi

Ünlü oyuncu Özge Özder, Şener Şen'in birinin fotoğraf çektirme isteğini reddetmesine yönelik sosyal medyada yapılan linç kampanyasına tepki gösterdi. Özder, haksız yorumların yeri olmadığını belirterek, Şen'in büyük bir acı yaşadığını ve karşı tarafı da düşünmek gerektiğini vurguladı. Şener Şen'in yaşadığı gerginlik, ünlü isimlerin cenaze törenlerinde yaşanan utandıran anları akıllara getirdi.

13.03.2024 02:27
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Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde katılan Şener Şen birinin fotoğraf çektirme isteğini, "Bir gidin ya" diyerek kabul etmemişti, usta oyuncu sosyal medyada kimi kişilerce linç edildi. Özge Özder, bu duruma tepki gösterdi .

Sosyal medyadan gelen tepkilere sessiz kalmayan ünlü oyuncu Özge Özder, şu yorumda bulundu:

"Haksız yorumların hiç yeri değil. Büyük bir acısı var. O kadar iyi anlıyorum ki... Hastanede beni büyüten dedemi kaybettiğimde koridorda çökmüş ağlarken fotoğrafımı çekmişlerdi çok incinmiştim. Karşı tarafı da düşünmek gerek yoksa sevilmenin kıymetini en iyi bilenlerdendir Şener ağabeyimiz."

Şener Şen'in, Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde 'fotoğraf' gerginliği yaşaması, geçtiğimiz yıllarda ünlü isimlerin cenaze törenlerinde diğer utandıran anları akıllara getirdi.

Kaynak: Magazinkolik

Kayhan Yıldızoğlu, Özge Özder, Şener Şen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özge Özder, Şener Şen'e destek verdi - Son Dakika

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