Özge Yağız'dan rol arkadaşı Tolga Sarıtaş itirafı: Beni sinir etse de onu çok seviyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Özge Yağız'dan rol arkadaşı Tolga Sarıtaş itirafı: Beni sinir etse de onu çok seviyorum

14.05.2022 15:41

Baba dizisinde rol alan oyuncu Özge Yağız, rol arkadaşı Tolga Sarıtaş hakkında konuştu. Ağlaması gereken sahnede Sarıtaş'ın kendisini güldüğünü söyleyen Yağız, "Beni sinir ediyor bazen ama onu çok seviyorum" dedi.

Başrollerinde Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Tolga Sarıtaş ve Hakan Kurtaş'ın rol aldığı Baba dizisinin güzel oyuncusu Özge Yağız, sosyal medyada takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Oyuncu, dizide abisini canlandıran Tolga Sarıtaş hakkında da samimi açıklamalar yaptı.

"TOLGA BENİ KANSER ETSE DE ONU ÇOK SEVİYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Gökberk Demirci ile ayrılan ve zor günleri atlatmaya çalışan Yağız, sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtladı. Oyuncu, dizide abisi Kadir karakterini canlandıran rol arkadaşı Tolga Sarıtaş ile ilgili, "Sahnelerde beni kanser ediyor. Çünkü sürekli sataşıyor bana, sürekli birbirimizle dalga geçiyoruz. Tam ağlayacağım beni güldürüyor. Beni sinir ediyor bazen ama çok seviyorum. Bir abim olsa böyle severmişim" ifadelerini kullandı.

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Özge Yağız, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi ve No 10 Studios'da oyunculuk eğitimleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy ile yaşayan Yağız, 2019'da başrol karakteri olan Reyhan'a hayat verdiği Yemin dizisi ile adını daha çok duyurdu. Yağız ardından 2020-2021 yılları arasında ekranlara gelen Sol Yanım dizisinde rol aldı.

YORUMLAR
500
Doktora götürülen çocukların cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı! Öz baba tutuklandı Doktora götürülen çocukların cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı! Öz baba tutuklandı Kanser hastası özel harekat polisi hayatını kaybetti Kanser hastası özel harekat polisi hayatını kaybetti

Tolga Sarıtaş, Özge Yağız, Kanser, Baba, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Özge Yağız'dan rol arkadaşı Tolga Sarıtaş itirafı: Beni sinir etse de onu çok seviyorum - Son Dakika


Son Dakika
15:37 Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Uçaklar boş gidip gelirse size yakışmaz
15:31 Nihal Candan'dan cesur paylaşım! Çıplak fotoğrafını yayınladı
15:26 Rize-Artvin Havalimanı açılışı öncesi Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu birlikte fotoğraf verdi
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşuyor
14:59 Fenerbahçe, Serdar Aziz'le her konuda anlaşmaya vardı
14:51 Marmaray'da genç kızların fotoğrafını çektiği iddia edilen tacizciye vatandaşlar müdahale etti
14:48 "Sevişirken konsantre olamıyorum" diyen takipçisine Cem Yılmaz'dan güldüren yanıt geldi
14:38 Finlandiya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz" sözleri sonrası açıklama geldi
14:33 Murat Sancak ile Yunus Akgün çıkan iddialarla canlı yayında dalga geçti
14:26 Afrika'daki gelenek şaşırttı! Cinsel haz için kadınlarının kirpikleri emiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 15:54:48. #1.13#
SON DAKİKA: Özge Yağız'dan rol arkadaşı Tolga Sarıtaş itirafı: Beni sinir etse de onu çok seviyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement