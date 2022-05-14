Özge Yağız'dan rol arkadaşı Tolga Sarıtaş itirafı: Beni sinir etse de onu çok seviyorum - Son Dakika

Başrollerinde Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Tolga Sarıtaş ve Hakan Kurtaş'ın rol aldığı Baba dizisinin güzel oyuncusu Özge Yağız, sosyal medyada takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Oyuncu, dizide abisini canlandıran Tolga Sarıtaş hakkında da samimi açıklamalar yaptı.

"TOLGA BENİ KANSER ETSE DE ONU ÇOK SEVİYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Gökberk Demirci ile ayrılan ve zor günleri atlatmaya çalışan Yağız, sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtladı. Oyuncu, dizide abisi Kadir karakterini canlandıran rol arkadaşı Tolga Sarıtaş ile ilgili, "Sahnelerde beni kanser ediyor. Çünkü sürekli sataşıyor bana, sürekli birbirimizle dalga geçiyoruz. Tam ağlayacağım beni güldürüyor. Beni sinir ediyor bazen ama çok seviyorum. Bir abim olsa böyle severmişim" ifadelerini kullandı.

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Özge Yağız, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi ve No 10 Studios'da oyunculuk eğitimleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy ile yaşayan Yağız, 2019'da başrol karakteri olan Reyhan'a hayat verdiği Yemin dizisi ile adını daha çok duyurdu. Yağız ardından 2020-2021 yılları arasında ekranlara gelen Sol Yanım dizisinde rol aldı.