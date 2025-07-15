Özkan Yağmur\'un \'Headspin\' Hedefi

Katıldığı bir yarışmada break dansın bir türü olan 'headspin' kafa üstünde dönme hareketi ile ilgi gören ve ilk turu geçen Özkan Yağmur, Karaman'da 'headspin' performansıyla dikkat çekti.

Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Özkan Yağmur, Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirdiği headspin performansıyla ile ilgi gördü. Düzenlenen bir yarışmada ilk turu geçmeyi başaran Yağmur, break dansın zorlu hareketlerinden headspin ile gelecek turlarda rekor kırarak adını dünya rekorlar kitabına yazdırmayı hedefliyor.

"Rekorlar kitabına adımı yazdırmak istiyorum"

Yaptığı dans ve hedefleri hakkında konuşan Özkan Yağmur, "Mersin'in Mut ilçesinde yaşıyorum. Yaklaşık 12-13 yıldır break dans, jimnastik ve modern dansla uğraşıyorum. Bu sene Mersin'in Mut ilçesi adına bir ilki gerçekleştirdim ve düzenlenen yetenek yarışmasına katıldım. Yarışmalarda ilk turu geçtim, ikinci tur için iddialıyım. Hedeflerim yüksek, bu süreçte elimden gelenin en iyisini yapacağım. Break dansın bir türü olan 'headspin' kafa üstünde dönme hareketi şeklinde. Bunu ilk gördüğüm zaman benimsedim. Yabancılarda izlediğim videolarda müzikle uyumunu görünce benim de yapmam gerekli diye düşündüm. Kamuda memur olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 13 yıl önce bir abimin bir hareket yapmasıyla break dans ile tanıştım. 15 yaşındayken jimnastiğe merakım vardı ama yaşım küçük olduğu için salonlara alınmıyordum. Break dans çeşitli sporların karışımı olduğu için bu dansı internetten araştırdım ve kendimi geliştirmeye çalıştım. Çeşitli illerdeki ve ilçelerdeki yarışmalara gittim. Oradaki hareketleri de yapmaya çalışarak kendimi geliştirdim. Şimdiki hedefim yarışmanın gelecek turlarında ilerleyerek daha önce kırmış olduğum 25 dakikalık dansı gündeme getirmek. Hem memleketim adına hem kendi adıma rekorlar kitabına girmek ve adımı yazdırmak istiyorum. Bu benim hayalim" dedi. - KARAMAN