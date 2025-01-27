Pelin Karahan'dan şaşırtan itiraf: Yan masadaki kadın kocama mesaj attı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Pelin Karahan'dan şaşırtan itiraf: Yan masadaki kadın kocama mesaj attı

Geniş Video İzle

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, katıldığı bir yayında yan masadaki bir kadının kocasına mesaj attığını anlattı. Karahan, ''Yan masamızda oldu mesaj attılar, ailece oturuyoruz çoluk çok yan masadaki kız sosyal medyada kocama direkt mesaj attı'' dedi.

27.01.2025 14:20  Güncelleme: 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kavak Yelleri dizisiyle tanınan Pelin Karahan konuk olduğu bir programda ettiği "Yan masamızdan kocama mesaj attılar" itirafıyla gündeme geldi.

2014'te Bedri Güntay ile evlenen ve bu evlilikten iki oğlu dünyaya gelen Pelin Karahan, Sibel Arna'nın konuğu oldu. Karahan'a "Aynı sofrada oturduğum bir kadın kocana asılıyor tepkin ne olur?" sorusunu soran Arna, aldığı cevap karşısında çok şaşırdı.

Pelin Karahan'dan şaşırtan itiraf: Yan masadaki kadın kocama mesaj attı

"YAN MASADAKİ KIZ KOCAMA MESAJ ATTI"

Ünlü oyuncu, "Yan masamızda oldu mesaj attılar, ailece oturuyoruz çoluk çok yan masadaki kız sosyal medyada kocama direkt mesaj attı. 'Bizimki kalkalım kalkalım' diyor. Ben de anlam veremedim. O da rahatsız olmuş kızın masasında da erkekler var, öyle uç durum yani. Artık insafsızlık ben karşısındayım! Derken ikinci mesaj geldi. 'Canın sıkıldı herhalde, niye kalktın?' yazmış. Oluyor bunlar. Biz kalktık"

Pelin Karahan'dan şaşırtan itiraf: Yan masadaki kadın kocama mesaj attı


Pelin Karahan\'dan şaşırtan itiraf: Yan masadaki kadın kocama mesaj attı

Pelin Karahan, Bedri Güntay, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pelin Karahan'dan şaşırtan itiraf: Yan masadaki kadın kocama mesaj attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Beşiktaş 1903:
    Yaw Bi si. Tir 42 2 Yanıtla
  • Kzk :
    Ziyaaaaaaaaa 21 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KOCAN DEMEK KI TLF VERMİŞ ZAMANINDA 14 2 Yanıtla
  • Vadaa:
    Safi rüzgar reklam 15 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    bu kadın hep ilgimi çekti ufak tefek güzel kadın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
22:25 Kocaeli’de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı Kocaeli'de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 17:24:24. #1.13#
SON DAKİKA: Pelin Karahan'dan şaşırtan itiraf: Yan masadaki kadın kocama mesaj attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.