Pelin Karahan\'dan şaşırtan itiraf: Yan masadaki kadın kocama mesaj attı

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Kavak Yelleri dizisiyle tanınan Pelin Karahan konuk olduğu bir programda ettiği "Yan masamızdan kocama mesaj attılar" itirafıyla gündeme geldi.

2014'te Bedri Güntay ile evlenen ve bu evlilikten iki oğlu dünyaya gelen Pelin Karahan, Sibel Arna'nın konuğu oldu. Karahan'a "Aynı sofrada oturduğum bir kadın kocana asılıyor tepkin ne olur?" sorusunu soran Arna, aldığı cevap karşısında çok şaşırdı.

"YAN MASADAKİ KIZ KOCAMA MESAJ ATTI"

Ünlü oyuncu, "Yan masamızda oldu mesaj attılar, ailece oturuyoruz çoluk çok yan masadaki kız sosyal medyada kocama direkt mesaj attı. 'Bizimki kalkalım kalkalım' diyor. Ben de anlam veremedim. O da rahatsız olmuş kızın masasında da erkekler var, öyle uç durum yani. Artık insafsızlık ben karşısındayım! Derken ikinci mesaj geldi. 'Canın sıkıldı herhalde, niye kalktın?' yazmış. Oluyor bunlar. Biz kalktık"



