Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer evlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer evlendi

22.01.2023 09:16
Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer evlendi

Ünlü sanatçı Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, evlendi. Beşiktaş'taki Shangri-La Bosphorus Otel'de gerçekleşen düğünde Savaş Zafer, Melis Ketenci ile nikah masasına oturdu.

Usta sanatçı Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci, evlendi.

Çift, Beşiktaş'taki Shangri-La Bosphorus Otel'de gerçekleşen düğünde nikah masasına oturdu. Aile ve yakın dostlarının katıldığı bir düğünle dünya evine giren ikili, kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: Snob Magazin
YORUMLAR
500

Bosphorus Otel, Perihan Savaş, Savaş Zafer, Beşiktaş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer evlendi - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
11:24 "Fiyatlar maliyetleri karşılamıyor" diyen Fırıncılar Odası Başkanı'ndan ekmekte zam sinyali
12:01 İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardinli gençler kiliselerde gül dağıttı
10:06 Kemikleri arkeologlar bulmuştu! Kocasını ve kızını öldürmekle suçlanan kadından ilk savunma
10:37 Maaşını alamayan işçi, şantiyedeki silindiri çaldı! O anlar kamerada
23:17 Farah Zeynep Abdullah'tan Demet Özdemir ile Engin Akyürek dizisine olay gönderme
10:23 Skandala izin veren İsveç'ten geri adım! Başbakan tepkiler sonrası ilk kez konuştu
10:16 Serenay Sarıkaya'nın ayakları sosyal medyayı salladı
09:46 Yargıtay'dan emsal karar! "Aylak aylak gezmek" artık resmen boşanma sebebi
09:48 Afganistan'da "şüpheli" salgın alarmı! 21 kişi hayatını kaybetti
09:58 Görüntüyü yoldan geçen bir vatandaş kaydetmişti! İETT otobüsündeki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2023 13:11:30. #1.13#
SON DAKİKA: Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement