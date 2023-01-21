Çift, Beşiktaş 'taki Shangri-La Bosphorus Otel 'de gerçekleşen düğünde nikah masasına oturdu. Aile ve yakın dostlarının katıldığı bir düğünle dünya evine giren ikili, kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer evlendi - Son Dakika

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