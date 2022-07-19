Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Teknede amuda kalktığı pozu paylaştı - Son Dakika
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Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Teknede amuda kalktığı pozu paylaştı

19.07.2022 15:25

Havaların ısınmasıyla birlikte ailesiyle tekne tatile çıkan oyuncu Pınar Altuğ, denizin ortasında yoga yaptı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Altuğ, teknede amuda kalktığı bir fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.

Eşi ve kızıyla yaz aylarını teknede geçiren 47 yaşındaki Pınar Altuğ Atacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzun yıllardır sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya özen gösteren Altuğ, tatilinde de düzenini bozmadı.

TEKNEDE AMUDA KALKTI

Kışın yoga kampına giderek kendisini geliştiren başarılı oyuncu, teknede de yoga yaptı. Kısa tayt tulumunu giyerek yoga yapan Altuğ, amuda kalktığı anları da 1,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Ünlü ismin "Harika bir sabahtı" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Pınar Altuğ Atacan'ın yoga pozları...

47 yaşındaki Pınar Altuğ, teknede amuda kalkarak poz verdi
47 yaşındaki Pınar Altuğ, teknede amuda kalkarak poz verdi
47 yaşındaki Pınar Altuğ, teknede amuda kalkarak poz verdi
47 yaşındaki Pınar Altuğ, teknede amuda kalkarak poz verdi
47 yaşındaki Pınar Altuğ, teknede amuda kalkarak poz verdi
47 yaşındaki Pınar Altuğ, teknede amuda kalkarak poz verdi
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Pınar Altuğ, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Teknede amuda kalktığı pozu paylaştı - Son Dakika


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