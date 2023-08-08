Popstar yarışmasının unutulmaz yarışmacısı Firdevs, son haliyle dikkat çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Popstar yarışmasının unutulmaz yarışmacısı Firdevs, son haliyle dikkat çekiyor

08.08.2023 15:03

2003-2004 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Popstar yarışmasının ikinci olan Firdevs, son imajıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Firdevs Güneş, eşiyle birlikte Bolu'da yaşamını sürdürüyor ve zaman zaman sahnelere çıkıyor.

2003-2004 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Haldun Dormen ile Gamze Özçelik'in üstlendiği Popstar yarışması yıllar geçmesine rağmen yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Güçlü sesiyle yarışmada finale kalan isimlerin arasında kalan Firdevs son imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

BOLU'YA YERLEŞTİ

Yarışmada ikinci olan ve diğer yarışmacı Abidin ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Firdevs, uzun bir süredir gözlerden uzak hayat yaşıyor. 2014 yılında Erdoğan Avcı ile nikah masasına oturan Firdevs Güneş, eşiyle memleketi Bolu'da hayatına devam ediyor.

Uzun bir süre önce İstanbul'dan taşınan Firdevs Güneş, zaman zaman sahnelere de çıkıyor.

Popstar'ın unutulmaz yarışmacısı Firdevs, son haliyle dikkat çekti
Popstar'ın unutulmaz yarışmacısı Firdevs, son haliyle dikkat çekti
Popstar'ın unutulmaz yarışmacısı Firdevs, son haliyle dikkat çekti
Popstar'ın unutulmaz yarışmacısı Firdevs, son haliyle dikkat çekti
Popstar'ın unutulmaz yarışmacısı Firdevs, son haliyle dikkat çekti
Popstar'ın unutulmaz yarışmacısı Firdevs, son haliyle dikkat çekti
YORUMLAR
500

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Popstar yarışmasının unutulmaz yarışmacısı Firdevs, son haliyle dikkat çekiyor - Son Dakika


Son Dakika
16:16 MasterChef All Star'da Mert ve Sergen birbirine girdi
16:12 MasterChef'te Mert'in Dilara'yla ilgili paylaşımı Sergen'i çıldırttı! Birbirinin üzerine yürüdüler
16:13 İstanbul'un göbeğinde kan donduran görüntü! Tasmasız gezdirilen köpek dehşet saçtı
16:09 İstanbul'un göbeğinde kan donduran görüntü! Tasmasız gezdirilen köpek dehşet saçtı
16:04 İzmir'de akıllara durgunluk veren 'kiralık daire' ilanı! Kiracıdan istenen şart pes dedirtti
15:59 İzmir'de akıllara durgunluk veren "kiralık daire" ilanı! Kiracıdan istenen şart pes dedirtti
15:48 Sergio Ramos, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı
15:44 Dünya bu transferi konuşacak! Sergio Ramos, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı
15:46 Asena Çakmak'ın babası Burhan Çakmak hayatını kaybetti
15:42 Oryantal Asena'nın babası hayatını kaybetti! Cenazede ayakta durmakta güçlük çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2023 16:32:07. #1.12#
SON DAKİKA: Popstar yarışmasının unutulmaz yarışmacısı Firdevs, son haliyle dikkat çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement