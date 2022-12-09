Meghan Markle ve Prens Harry, Kraliyet ailesi hakkında konuştukları belgesel için 100 milyon dolar almış

2018 yılında evlenen Meghan Markle ve Prens Harry, 2020'de Kraliyet görevlerinden istifa ettikten kısa bir süre sonra belgesellerinin yayınlanması için Netflix'le anlaşma imzaladı. İkilinin bu zamana kadar yaşadığı süreçlerin anlatıldığı belgeselin ilk 3 bölümü dün yayınlanırken ikilinin aldığı ücret de merak konusu oldu.

100 MİLYON DOLAR MI ALDILAR?

İngiliz Bakan Guy Opperman, katıldığı televizyon programında Harry ve Meghan'ın Kraliyet ailesi ve İngiltere ile ilişkilerinin kalmadığını söyledi. Bakan, Haryy ve eşi Meghan'ın 100 milyon dolar karşılığında sadece Kraliyet ailesinin değil, tüm İngiltere'nin imajını zedelediğini söyledi.

TEPKİ YAĞIYOR

Belgeselin yayınlanmasından sonra bir çok kesimden Harry ve Meghan'a karşı yapılan ağır tepkiler gelmeye başladı. Bazı izleyiciler, Harry ve Meghan'ın bu belgeseli yayınlayarak İngiliz kraliyet ailesini yıkmaya çalıştıklarını söyledi. Muhafazakar İşçi Partisi milletvekili Mark Jenkinson, Meghan'ın hainlik yaptığını, Harry'nin de ona yardım ettiğini ileri sürdü.

SARAY ÇEVRESİNDE YAŞADIKLARI IRKÇILIĞI ANLATTILAR

Belgeselin ilk üç bölümünde çiftin nasıl tanıştığı ve Meghan'ın saray çevresinde uğradığı ırkçılık gibi konular ele alındı. İlk bölüm, Harry'nin "Benim işim eşimi ve ailemi korumak" sözleriyle başladı. Harry ve Meghan, paparazzilerin özel hayatlarının gizliliğini nasıl ihlal ettiğine de değindi. Çift, belgeselde Instagram aracılığıyla tanıştıklarını anlatırken iki çocuğunun da daha önce basına yansımayan görüntülerine de yer verildi. Toplamda 6 bölüm olarak hazırlanan dizinin kalan üç bölümü 15 Aralık'ta Netflix'te yayımlanacak.