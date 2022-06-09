Psikolog Esra Ezmeci'nin estetiksiz fotoğrafı sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Psikolog Esra Ezmeci'nin estetiksiz fotoğrafı sosyal medyayı salladı

09.06.2022 19:42

Sosyal medya hesabından kendisine gelen sorulara verdiği cevaplarla dikkat çeken 36 yaşındaki ünlü psikolog Esra Ezmeci'nin estetiksiz fotoğrafı sosyal medyada pek çok yorum aldı.

FOX TV'de yayınlanan 'Fulya ile Umudun Olsun' programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı

ESTETİKSİZ FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Bu kez Esra Ezmeci'nin estetiksiz fotoğrafı gündem oldu. Ezmeci'nin yıllar önceki bu görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı.

Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı

"EŞİMLE PARA KARŞILIĞI BERABER OLUYOR, NORMAL Mİ?

Öte yandan Esra Ezmeci, takipçileriyle sosyal medyada sık sık soru-cevap etkinliği yapıyor. Bir takipçisi Esra Ezmeci'ye "Eşimle para karşılığı beraber oluyorum normal mi?" diye sordu. Ünlü isim bu soruya "Bu çiftler arası fantezisel heyecan arttırıcı bir durum da olabilir. İkiniz de bu durumdan mutluysanız bir problem olmaz" yanıtını verdi.

Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı

"KOCAMIN KIZ KARDEŞİYLE İLİŞKİM VAR"

Hesabını aktif şekilde kullanan ünlü isim, bir kadın takipçisinin "Kocamın kız kardeşiyle ilişkim var. Oğlum bunu gördü 'beni dahil etmezseniz herkese söylerim' diyor ne yapmalıyım?" sorusunu da paylaşmıştı.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALMANIZ LAZIM"

Görenleri hayrete düşüren soruya yanıt veren Ezmeci, "Böyle dinamikler zaten çok yanlış, oğlunuz nasıl size bunu söyleyebilir? Bence hep birlikte psikolojik destek almanız lazım" ifadelerini kullandı.

Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı
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Kaynak: Snob Magazin

Fulya ile Umudun Olsun, Esra Ezmeci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Psikolog Esra Ezmeci'nin estetiksiz fotoğrafı sosyal medyayı salladı - Son Dakika

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