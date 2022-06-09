Psikolog Esra Ezmeci'nin estetiksiz fotoğrafı sosyal medyayı salladı

FOX TV'de yayınlanan 'Fulya ile Umudun Olsun' programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.
Bu kez Esra Ezmeci'nin estetiksiz fotoğrafı gündem oldu. Ezmeci'nin yıllar önceki bu görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı.
Öte yandan Esra Ezmeci, takipçileriyle sosyal medyada sık sık soru-cevap etkinliği yapıyor. Bir takipçisi Esra Ezmeci'ye "Eşimle para karşılığı beraber oluyorum normal mi?" diye sordu. Ünlü isim bu soruya "Bu çiftler arası fantezisel heyecan arttırıcı bir durum da olabilir. İkiniz de bu durumdan mutluysanız bir problem olmaz" yanıtını verdi.
Hesabını aktif şekilde kullanan ünlü isim, bir kadın takipçisinin "Kocamın kız kardeşiyle ilişkim var. Oğlum bunu gördü 'beni dahil etmezseniz herkese söylerim' diyor ne yapmalıyım?" sorusunu da paylaşmıştı.
Görenleri hayrete düşüren soruya yanıt veren Ezmeci, "Böyle dinamikler zaten çok yanlış, oğlunuz nasıl size bunu söyleyebilir? Bence hep birlikte psikolojik destek almanız lazım" ifadelerini kullandı.
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