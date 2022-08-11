Norm Ender sözlerinin arkasında! Demet Akalın'a 'çapsız' demişti

Sahne aldığı mekanda beğenmediği şampanyayı garsonun başından aşağı döktüğü için Demet Akalın'a, "Bunu ancak çaptan düşmüş bir popçu yapar" diyen Norm Ender, sosyal medyada gündem olmuştu.

"OKAN'I ZOR TUTTUK"

Norm Ender'in Okan Kurt'u kızdırdığını belirten Akalın, "Okan'ı zor tuttuk, çok sinirlendi. Bu tarz konuşamaz. Kimseyle sorunumuz yok. Linç kültüründen vazgeçmek lazım." dedi.

SÖZLERİNİN ARKASINDA DURDU

Rapçi Norm Ender, önceki gün bir mekandan çıkarken görüntülendi. Demet Akalın'a 'çapsız' diyen Norm Ender, sözlerinin arkasında olduğunu vurguladı.

"İSİM SÖYLEMEDİM"

Ender, "Ben sahnede gerekeni söyledim. Onu söylerken isim kullanmadım. Kim üzerine alınıyorsa, onun için geçerlidir. Söylediklerimin de arkasındayım. Başka bir şey söylemek istemiyorum" diyerek evinin yolunu tuttu.