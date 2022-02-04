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RTÜK, gündüz kuşağı programlarını ceza yağmuruna tuttu! İşte ceza verilen o programlar - Son Dakika

RTÜK, gündüz kuşağı programlarını ceza yağmuruna tuttu! İşte ceza verilen o programlar

04.02.2022 19:08

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, gündüz kuşağı programlarının tamamı için yayınlarındaki ihlaller sebebiyle ceza müeyyidesi kararı aldı. Ceza kesilen programlar arasında FOX'ta yayınlanan, 'Fulya ile Umudun Olsun' programı, Show Tv'nin 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programı, Beyaz TV'de yayımlanan 'Hayatta Her Şey Var' adlı program, Star TV'nin 'Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde' isimli program ile ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programı bulunuyor.

Üst Kurul toplantısında, vatandaşlardan yoğun bildirim alan yayınlar hakkında uzmanların hazırladığı raporlar görüşüldü. Çeşitli kanallarda yayımlanan kuşak programlarının hemen hemen hepsinde ihlal gören RTÜK, ceza uyguladı.

ESRA EROL'UN PROGRAMI DA CEZADAN NASİBİNİ ALDI

Ceza kesilen programlar arasında FOX'ta yayınlanan, 'Fulya ile Umudun Olsun' programı, Show Tv'nin 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programı, Beyaz TV'de yayımlanan 'Hayatta Her Şey Var' adlı program, Star TV'nin 'Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde' isimli program ile ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programı yer aldı. Bu kanallara yayınlarındaki ihlaller sebebiyle idari para cezası uygulandı. Yaptırımlara rağmen aynı ihlalleri yapmaya devam eden kuruluşlara yönelik müeyyidelerin ağırlaştırılacağı belirtildi.

DİZİLERE İDARİ PARA CEZASI

Üst Kurul toplantısında FOX'da yayınlanan 'Yasak Elma' dizisi de ele alındı. Dizide yer alan evlilik dışı çarpık ilişkilerin olağanmış gibi gösterilmesi ile karakterler arası seviyesiz diyalogların aile kurumuna zarar verdiği kanaatiyle hareket eden RTÜK, kuruluşa idari para cezası uyguladı. Kanal D'nin 'Yargı' dizisinde ise yayında bolca kullanılan silahlı şiddet görüntülerinin bireylerde duyarsızlaşmaya ve şiddetin kanıksanmasına yol açabileceğine karar verilerek, idari para cezası verildi.TV 8'in 'Survivor Allstar' programını görüşen Üst Kurul, yarışmada yer alan gergin tartışma ortamlarında kişiler arasında geçen hakarete varan incitici ve yaralayıcı ithamların, saldırgan tutumların, çocuk ve gençler üzerinde olumsuz etki edebilecek türden davranışlar olduğuna karar verdi. Yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiğini belirleyen RTÜK, yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

HALK TV, TELE 1 VE VİRGİN RADYO'YA CEZA

Ayrıca Halk TV'ye 'İki Yorum' programında Levent Gültekin'in sözleri, TELE 1'e de '18 dakika' adlı programında Merdan Yanardağ'ın sözleri nedeniyle idari para cezası verildi. RTÜK ayrıca, Virgin Radyo'ya 'Mesut Süre ile Rabarba' programında alkol kullanımını ve kumar oynamayı özendirici nitelikte yayın yapıldığı gerekçesiyle idari para cezası yaptırımı uyguladı.

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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Fulya ile Umudun Olsun, Hayatta Her Şey Var, Didem Arslan Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin RTÜK, gündüz kuşağı programlarını ceza yağmuruna tuttu! İşte ceza verilen o programlar - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: RTÜK, gündüz kuşağı programlarını ceza yağmuruna tuttu! İşte ceza verilen o programlar - Son Dakika
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