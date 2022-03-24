Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Gönül'ün aldığı karar herkesi şaşırttı - Son Dakika
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Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Gönül'ün aldığı karar herkesi şaşırttı

24.03.2022 09:44
Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Gönül'ün aldığı karar herkesi şaşırttı

Kanal D'nin sevilen yapımlarından olan Sadakatsiz'de dün akşam heyecanlı sahneler yaşandı. Derin'e yakalanması ile köşeye sıkışan Volkan, hem Derin'i sakinleştirmek hem de Asya'yla yeniden kurduğunu düşündüğü yakınlığı korumak için uğraşır.

SADAKATSİZ'DE DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Derin'e yakalanması ile köşeye sıkışan Volkan, hem Derin'i sakinleştirmek hem de Asya'yla yeniden kurduğunu düşündüğü yakınlığı korumak için uğraşır. Derin, Asya konusunda daha da hırslanırken, Volkan'ı elinde tutmak için attığı adımlar ayağına dolanmak üzeredir.

Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Gönül'ün aldığı karar herkesi şaşırttı

Gönül'ün aldığı büyük karar herkesi şaşkına uğratırken Asya'nın doğum günü öncesinde çıktığı yolculuk akıllarda soru işareti bırakır. Volkan ve Derin bir kere daha Asya'nın tuzağına düşecek midir? Asya'nın başlattığı büyük savaşta kazanan kim olacak?

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Son Dakika Magazin Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Gönül'ün aldığı karar herkesi şaşırttı - Son Dakika


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