Şahan Gökbakar'ın yazdığı popüler komedi filmi serisi Recep İvedik, son olarak 2019'da yayınlanan 6. filmiyle izleyici karşısına çıktı. Gökbakar geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoyla Recep İvedik 7 için ilk çalışmalara başladığını duyurdu.
Recep İvedik 6 bir süredir yayında olduğu Netflix'ten 10 Nisan'da lisans süresinin dolması nedeniyle kaldırılırken, ilk üç film hala platformda izlenebiliyor. Şahan Gökbakar konuyla alakalı açıklamasında farklı bir platformla anlaştığını söyledi ancak detay vermedi. Recep İvedik 7'nin ise dijitalde yayınlanacağı ortaya çıktı.
Haziran'da ülkemizde yayına başlayacak Disney Plus'ın Türkiye operasyonları hakkında bilgi veren gazeteci İbrahim Seten, Şahan Gökbakar'ın serinin yeni filmi Recep İvedik 7'yi Disney için hazırlıyor ve oyuncu seçimlerine de şimdiden başladığını duyurdu. Seten, Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 için Disney Plus'la 120 milyon liraya anlaştığını iddia etti.
25 Nisan'da Instagram'dan bir paylaşım yapan Şahan Gökbakar, "Dikkat! Fotoğraf subliminal mesaj içerir... Recep İvedik 7 yakında sizlerle" diyerek sevenlerine müjdeli haberi vermişti.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Şahan Gökbakar'ın, kazanacağı para dudak uçuklattı: Disney Plus 120 milyon lira ödeyecek - Son Dakika