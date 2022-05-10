Şahan Gökbakar'ın, kazanacağı para dudak uçuklattı: Disney Plus 120 milyon lira ödeyecek - Son Dakika

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Şahan Gökbakar'ın yazdığı popüler komedi filmi serisi Recep İvedik, son olarak 2019'da yayınlanan 6. filmiyle izleyici karşısına çıktı. Gökbakar geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoyla Recep İvedik 7 için ilk çalışmalara başladığını duyurdu.

SON FİLMİ NETFLIX'TEN KALDIRILDI

Recep İvedik 6 bir süredir yayında olduğu Netflix'ten 10 Nisan'da lisans süresinin dolması nedeniyle kaldırılırken, ilk üç film hala platformda izlenebiliyor. Şahan Gökbakar konuyla alakalı açıklamasında farklı bir platformla anlaştığını söyledi ancak detay vermedi. Recep İvedik 7'nin ise dijitalde yayınlanacağı ortaya çıktı.

120 MİLYON LİRA KAZANACAK

Haziran'da ülkemizde yayına başlayacak Disney Plus'ın Türkiye operasyonları hakkında bilgi veren gazeteci İbrahim Seten, Şahan Gökbakar'ın serinin yeni filmi Recep İvedik 7'yi Disney için hazırlıyor ve oyuncu seçimlerine de şimdiden başladığını duyurdu. Seten, Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 için Disney Plus'la 120 milyon liraya anlaştığını iddia etti.

"RECEP İVEDİK 7 YAKINDA SİZLERLE"

25 Nisan'da Instagram'dan bir paylaşım yapan Şahan Gökbakar, "Dikkat! Fotoğraf subliminal mesaj içerir... Recep İvedik 7 yakında sizlerle" diyerek sevenlerine müjdeli haberi vermişti.