Sarıgöl\'ün düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

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Sarıgöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı kutlamalarında Sanatçı Emre Fel sahne aldı. Sevilen şarkılarını ilçe halkı için seslendiren Emre Fel, Sarıgöl'ün kurtuluş coşkusunu taçlandırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlattığı, kurtuluş günleriyle de tüm Manisa'ya yaydığı konser etkinlikleri devam ediyor. Sarıgöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde Sanatçı Emre Fel sahne aldı. Sarıgöl Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen konseri Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Kılıç ile Sarıgöllü yurttaşlar takip etti. Sevilen şarkılarını Sarıgöllüler için seslendiren Emre Fel, izleyenlerin beğenisini topladı.

Kurtuluşun 102'nci yılını kutladı

Konserde Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, sanatçıya çiçek ve hediye takdim etti. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, "Sarıgöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı kutlu olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in öncülüğünde tüm ilçelerimizde bu coşkuya ortak olarak etkinlikler düzenledik. Sanatçımız Emre Fel'e de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Zeyrek'e teşekkür etti

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ise konser nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'e teşekkür etti. Başkan Akdeniz, "Bugün 4 Eylül. Bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan emperyalist güçlere unutamayacakları bir ders verdiğimiz gündür. Bugün Sarıgöl'ün gurur günüdür, bayramımızdır. Bayramımız kutlu olsun. Bizler, bugün burada sıradan bir kutlama yapmıyoruz. 102 yıl önce bu vatan için nasıl can verildiyse, bugün de aynı kararlılık ve inançta olduğumuzu göstermek için toplandık. Bugün Sarıgöl'ümüzün doğum günüdür" ifadelerini kullandı. - MANİSA