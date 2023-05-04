Şarkıcı Hatice, Cumhurbaşkanlığı için adayını duyurdu: Cumhurbaşkanım Bay Kemal, ilk turda bitecek bu iş - Son Dakika
Üye Girişi

Şarkıcı Hatice, Cumhurbaşkanlığı için adayını duyurdu: Cumhurbaşkanım Bay Kemal, ilk turda bitecek bu iş

04.05.2023 16:49

Şarkılarıyla adından söz ettiren Hatice, sosyal medya hesabından cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ilan ederek "Aleviyim ve gurur duyuyorum seninle sayın Cumhurbaşkanım Bay Kemal. İnanıyorum ki ilk turda bitecek bu iş" dedi.

Yıllar önce çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren ve zaman zaman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olan Hatice, 14 Mayıs seçimlerinde desteklediği cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

"İLK TURDA BU İŞ BİTECEK"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Hatice, "Neden mi CHP? Bizde imamlık var, bizde dürüstlük var, bizde paylaşmak var, bizde irade var, bizde inanç var, bizde merhamet, vicdan var, koltuk sevdası değil halka sevdamız var. Aleviyim ve gurur duyuyorum seninle sayın Cumhurbaşkanım Bay Kemal. İnanıyorum ki ilk turda bitecek bu iş" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Hatice, cumhurbaşkanı adayını ilan etti: Cumhurbaşkanım Bay Kemal, ilk turda bitecek bu iş
Şarkıcı Hatice, cumhurbaşkanı adayını ilan etti: Cumhurbaşkanım Bay Kemal, ilk turda bitecek bu iş
Şarkıcı Hatice, cumhurbaşkanı adayını ilan etti: Cumhurbaşkanım Bay Kemal, ilk turda bitecek bu iş
Şarkıcı Hatice, cumhurbaşkanı adayını ilan etti: Cumhurbaşkanım Bay Kemal, ilk turda bitecek bu iş
YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Gözden düştün reytinglerinini yükseltmek için Cevap Yaz 41 12 Yayından Kaldır
500

Kemal Kılıçdaroğlu, Instagram, Hatice, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Hatice, Cumhurbaşkanlığı için adayını duyurdu: Cumhurbaşkanım Bay Kemal, ilk turda bitecek bu iş - Son Dakika


Son Dakika
17:16 The Economist Türkiye'deki seçimleri kapağa aldı: Erdoğan gitmeli
16:54 Trabzon'da öfkeli kalabalığa "Biz şeriatçıyız lan" diye bağıran vatandaş Haberler.com'a konuştu
16:47 Dünyaca ünlü dergi Türkiye'deki seçimleri kapağa taşıdı! İfadeler Erdoğan'ı kızdıracak
16:46 AFAD VE UMKE seferber oldu! Mağara gezisi sırasında kaybolan kişi hala bulunamadı
16:47 Şarkıcı Hatice, Cumhurbaşkanlığı için adayını duyurdu: Cumhurbaşkanım Bay Kemal, ilk turda bitecek bu iş
16:42 CHP Mitinginde "Öcalan" sloganı atan 2 kişiye gözaltı kararı
16:42 Süper Lig'de haftanın fikstürü açıklandı! Büyük maçta Halil Umut Meler düdük çalacak
16:39 Şarkıcı Hatice, cumhurbaşkanı adayını ilan etti: Cumhurbaşkanım Bay Kemal, ilk turda bitecek bu iş
16:36 Süper Lig'de haftanın programı belli oldu! Dev maçı Halil Umut Meler yönetecek
16:32 Terör örgütü operasyonunda HDP Gebze İlçe Başkanı Ömer Yıldız da tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2023 17:25:53. #1.13#
SON DAKİKA: Şarkıcı Hatice, Cumhurbaşkanlığı için adayını duyurdu: Cumhurbaşkanım Bay Kemal, ilk turda bitecek bu iş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement