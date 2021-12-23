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Şarkıcıları da oyuncuları da solladılar! 2021'in "en"lerine 2 televizyoncu ilk sıralarda - Son Dakika

Şarkıcıları da oyuncuları da solladılar! 2021'in "en"lerine 2 televizyoncu ilk sıralarda

23.12.2021 15:45

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2021 yılının en çok habere konu olan ünlülerini açıkladı. Listenin başında ise yaptığı her işle konuşulan Acun Ilıcalı ve sevilen sunucu Müge Anlı yer aldı.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 10 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2021 yılında en çok haber konusu olan ünlü isimleri açıkladı. Bu yıl en çok haber konusu Acun Ilıcalı olurken, Müge Anlı okunma oranıyla herkesi solladı.

ACUN ILICALI ZİRVEDE

Habermetre'nin açıkladığı raporda; Acun Ilıcalı 55 bin 933 haberle zirveye oturdu. Sabah kuşağı programlarının en sevilen sunucusu olan ve bu yıl sosyal medya platformlarında paylaşımlarıyla da öne çıkan Müge Anlı 45 bin 463 haberle bu yıl en çok haber konusu olan ikinci kişi oldu.

MÜGE ANLI OKUNMA ORANIYLA LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLERİ SOLLADI

Haber sayısıyla listenin ikinci sırasında yer alan Müge Anlı okunma sayısıyla Acun Ilıcalı'yı geride bıraktı. Acun Ilıcalı'nın haberleri 127.615.379 kez okunurken, Müge Anlı 187.512.414 okunma sayısına ulaşarak zirvenin sahibi oldu.

2021'de en çok haber olan ünlü isimler! Müge Anlı ve Acun Ilcalı zirve için kapıştı

HALUK LEVENT 3., İBRAHİM TATLISES 4. SIRADA

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre'nin raporunda, sürdürdüğü yardım faaliyetleriyle Haluk Levent 33 bin 827 haberler 3'üncü sırada yer alırken, İbrahim Tatlıses 30 bin 970 haberler 4'üncü, ünlü komedyen Cem Yılmaz ise 27 bin 822 haberle 5'inci sıraya yerleşti. Yaptırdığı estetiklerle dikkat çeken Seda Sayan ise 26 bin 511 haberle listede 6'ıncı sırada yer aldı.

MEHMET ALİ ERBİL 24 BİN HABERDE YER ALDI

Bu yıl taciz iddialarıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, 24 bin 474 haberle listenin 7'inci sırasında yer aldı. Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından olan Hande Erçel ise 24 bin 399 habere konu oldu.

LİSTEDE ESRA EROL VE EZGİ MOLA DA VAR

Habermetre'nin verilerine göre; Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla alkış toplayan Ezgi Mola, 23 bin 817 habere konu olurken, sunucu Esra Erol ise 21 bin 137 haberle 10'uncu sırada yerini aldı.

Şarkıcıları da oyuncuları da solladılar! 2021'in en lerine 2 televizyoncu ilk sıralarda

Acun Ilıcalı, Habermetre, Müge Anlı, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcıları da oyuncuları da solladılar! 2021'in 'en'lerine 2 televizyoncu ilk sıralarda - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şarkıcıları da oyuncuları da solladılar! 2021'in "en"lerine 2 televizyoncu ilk sıralarda - Son Dakika
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