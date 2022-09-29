Yolda yürürken Ankara havası çaldığını duyan Aleyna Tilki, çiftetelli oynadı! Anne Havva Öztel şaşkınlığını gizleyemedi

Genç yaşta başladığı müzik kariyerinde sıkça adından söz ettiren Aleyna Tilki, şarkılarının yanı sıra günlük yaşantısıyla da sık sık gündeme geliyor. Son zamanlarda verdiği cüretkar pozlarla konuşulan Tilki, dün akşam annesi ve kız kardeşiyle yolda yürürken duyduğu müziğe tepkisiz kalamadı.

SOKAK ORTASINDA ÇİFTETELLİ OYNADILAR

Yoğun iş temposundan arta kalan zamanda ailesiyle vakit geçiren Aleyna Tilki, yolda yürürken Ankara oyun havası çaldığını duyunca kardeşi Ayça Tilki ile çiftetelli oynadı. Sokak ortasında çılgınlar gibi dans eden kızlarını kayda alarak Instagram hesabından yayınlayan anne Havva Öztel ise "Ben ne yaşıyorum?" notunu yazdı.

PAYLAŞIMINDAN DOLAYI KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Sosyal medya hesabından "LGBTİ artı karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç" paylaşımında bulunan Aleyna Tilki'nin Çorum'daki konseri Osmancık Belediyesi tarafından iptal edildi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla iptal kararına tepki gösteren Tilki, "Ayrımcılığı göze almış bir zihniyetinyürüyüş sesleri benim duymazdan gelebileceğim bir şey değil. Hele de konu sözde 'ahlak' olup, çoğumuzun yaşadığı psikolojik ve bedensel istismarlar için hiç yürünmemişken. Cadı avı dönemine döndük. Ama özel güçlerim var, yaksanız da ölmem" dedi.