Selçuk Tektaş'ın Eşinden Yürek Burkan Sözler! - Son Dakika
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Selçuk Tektaş'ın Eşinden Yürek Burkan Sözler!

03.06.2022 12:51
Selçuk Tektaş'ın Eşinden Yürek Burkan Sözler!

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti. Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından kutladı. Merve Tektaş'ın sözleri yürekleri dağladı. İşte detaylar...

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz temmuz ayında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Alişan, kardeşinin ölümünün ardından Instagram sayfasında duygusal bir mesaj paylaşmış ve "4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet" demişti.

Selçuk Tektaş'ın küçük kızı Ceylan, okulların kapanmasına sayılı günler kala Terakki Vakfı Kültür Merkezi'nde sunum yaptı.

Bulduğu her fırsatı yeğenleri ile geçiren Alişan, Ceylan'ı yalnız bırakmadı.

"HEPİMİZİN GÖĞSÜNÜ KABARTTI"

Duygusal anlar yaşayan Alişan, fotoğrafları "Sevinçliyim, gururluyum, hüzünlüyüm bugün... Ceylan'ım o kadar güzel sunumlar yaptı ki,hepimizin göğsünü kabarttı. İnşallah daha nice başarılarını, güzel günlerini görürüz Ceylan'ım.. " notu ile Instagram'da paylaştı.

Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'tan da aylar sonra duygusal bir paylaşım geldi.

MERVE TEKTAŞ'TAN DUYGUSAL SÖZLER

Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından kutladı.

İŞTE MERVE TEKTAŞ'IN O AÇIKLAMASI:

"Geçen yıl bugün evliliğimizi son kez kutlayacağımızı bilmiyordum ama benim için bugün 14 yıl oldu ve daha nice yıllarımız olacak. Belki sen çok uzakta olacaksın ama hep bizimle olacaksın. Yine haykırıyorum; beni hiç kırmadığın için ve iyi ki sen olduğun için çok teşekkür ederim benim canım Selçuk'um...

Sevgiyi, mutluluğu paylaşmak ne kadar güzelmiş ama acıyı yaşamak çok zormuş... Mervoş'un seni her zaman çok seviyor olacak ve benim içimde yanan ateş hiç sönmeyecek. Ama biz elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak ve ben o günü her zaman umutla bekleyeceğim. İyi ki, iyi ki sen... İyi ki seni çok seviyorum..."

"ELBET BULUŞACAKSINIZ"

Kardeşini kaybettikten sonra "Artık dört çocuğum var" diyerek, yeğenleri Eyşan, Ceylan ve yengesi Merve Tektaş'a kol kanat geren Alişan ise yengesinin gönderisine, "O seni hep çok sevdi… ve siz elbet buluşacaksınız bir gün..." notunu düştü.

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980'de dünyaya gelmişti. 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenan Selçuk Tektaş'ın iki kız çocuğu bulunuyor. 21 Temmuz 2021'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Selçuk Tektaş, şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapıyordu.

ALİŞAN KİMDİR?

Alişan kimdir, gerçek adı ne; Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi. Alişan 45 yaşındadır.

Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak Tektaş'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Alişan, 6 Mayıs 2018'de oyuncu Buse Varol ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

Selçuk Tektaş'ın Eşinden Yürek Burkan Sözler!
Selçuk Tektaş'ın Eşinden Yürek Burkan Sözler!
Selçuk Tektaş'ın Eşinden Yürek Burkan Sözler!
Selçuk Tektaş'ın Eşinden Yürek Burkan Sözler!
Selçuk Tektaş'ın Eşinden Yürek Burkan Sözler!
Selçuk Tektaş'ın Eşinden Yürek Burkan Sözler!

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Kaynak: Snob Magazin

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