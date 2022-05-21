Selçuk Tepeli Hakkında Bomba İddia! - Son Dakika
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Selçuk Tepeli Hakkında Bomba İddia!

21.05.2022 14:50
Selçuk Tepeli Hakkında Bomba İddia!

FOX TV Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli, tarım arazileriyle ilgili ekrana gelen bir haberin ardından rejiye "Geç abi haberi, geç" diye söylenmesinin ardından sinirlenerek masa üzerindeki bardağı kameraya doğru fırlattı. Sosyal medyaya damga vuran bu görüntü sonrası Selçuk Tepeli'nin işine son mu verildi? İşte cevabı...

FOX TV Ana Haber Merkezi ve ekran başındaki izleyicileri şaşırtan bir olay yaşandı. Selçuk Tepeli, dün akşam tarım arazilerinin yok edilmesiyle ilgili bir haberi anons etmeden önce Atatürk'ün, "Köylü, milletin efendisidir" cümlelerini dile getirdi.

KÖY HALKININ SORUNLARINI DİLE GETİRDİ

Ardından haber kayıt bandı devreye girip yayınlandıktan sonra yok edilen tarım arazilerine ve çaresiz kalan köy halkına üzülüp, başka habere geçilmesi gerektiğini söyledi. Uzun zamandır bu konuya dikkat çeken Selçuk Tepeli, yayının bitirilmesini isteyip sinirlendi.

BARDAĞI FIRLATTI!

Tepeli, "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı... Geç abi öbür habere geç, gözünü seveyim ya, geç, geç!" ifadelerini kullandıktan sonra masanın üzerindeki bardağı sert şekilde kameraya doğru fırlattı.

Yaşanan şok edici olayın ardından AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci'den çarpıcı bir iddia geldi.

Birinci, "Adam kovulmuş. Gidin sahip çıkın" diyerek FOX TV yönetiminin Selçuk Tepeli'yi görevden aldığını iddia etti.

İŞTE MÜCAHİT BİRİNCİ'NİN O TWEETLERİ

Bu iddia sonrası FOX TV yönetimi ve Selçuk Tepeli cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

1974 doğumlu olduğu bilinen Selçuk Tepeli, şu an 48 yaşında. Selçuk Tepeli'nin İstanbul doğumlu olduğu biliniyor. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Selçuk Tepeli, Fransa'da Avrupa Birliği ve yazılı basın yönetimi üstüne yüksek lisans yaptı. Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni olan Selçuk Tepeli; İngilizce, Fransızca ve İspanyolca biliyor.

Selçuk Tepeli daha önce Aktüel Dergisi, Newsweek Dergisi yayın yönetmenliği ve Habertürk yayın danışmanlığı, Habertürk Gazetesi haftasonu ekleri yayın yönetmenliği görevlerini yürüttü. Habertürk TV'de Ceyda Karan ile Eksen isimli programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevini bırakmasının ardından Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevini de sürdürdü. Selçuk Tepeli, 2020 yılının ocak ayında Habertürk'ten istifa etmişti. Selçuk Tepeli, Eylül 2020'den bu yana FOX TV Ana Haber bültenini sunuyor.

Selçuk Tepeli Hakkında Bomba İddia!
Selçuk Tepeli Hakkında Bomba İddia!
Selçuk Tepeli Hakkında Bomba İddia!
Selçuk Tepeli Hakkında Bomba İddia!

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Spiker Selçuk Tepeli'nin canlı yayında bardak fırlatmasından sonra Şahan'ın skeci tekrar gündem oldu! Spiker Selçuk Tepeli'nin canlı yayında bardak fırlatmasından sonra Şahan'ın skeci tekrar gündem oldu! Ünlü spiker Selçuk Tepeli sinirlerine hakim olamayıp bardağı kameraya fırlattı! Ünlü spiker Selçuk Tepeli sinirlerine hakim olamayıp bardağı kameraya fırlattı!
Kaynak: Snob Magazin

Avrupa Birliği, Selçuk Tepeli, Habertürk, Tarım, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selçuk Tepeli Hakkında Bomba İddia! - Son Dakika


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