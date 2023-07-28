Ses yarışmasında yaralanan Mutlu Kaya, Barbie akımına katıldı - Son Dakika
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Ses yarışmasında yaralanan Mutlu Kaya, Barbie akımına katıldı

28.07.2023 16:11

Sibel Can'ın keşfetmesiyle katıldığı ses yarışmasında tanındıktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından vurularak yaralanan Mutlu Kaya da Barbie akımına uydu. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Kaya 'Ben Kürt Barbie' başlığını attı. Uzun süre yaşam mücadelesi vererek hayata tutunan Mutlu Kaya, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Güzelliği ile hayran bırakan Kaya da dünyayı kasıp kavuran Barbie akımına dahil oldu. Barbie akımı dünyada hızla yayılırken çılgın akıma birçok ünlü isim dahil oluyor. Pembe kıyafetlerle Barbie konseptini yakalamaya çalışan ünlü isimler adeta birbiriyle yarışıyor. Barbie akımına uyan bir isim de erkek arkadaşı tarafından başından vurulan Mutlu Kaya oldu. Sosyal medyadan son halini paylaşan Mutlu Kaya paylaşımına ise 'Ben Kürt Barbie' notunu düştü.

Sibel Can'ın keşfetmesiyle katıldığı ses yarışmasında tanındıktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından vurularak yaralanan Mutlu Kaya da Barbie akımına uydu. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Kaya "Ben Kürt Barbie" başlığını attı.

BARBİE AKIMINA DAHİL OLDU

Uzun süre yaşam mücadelesi vererek hayata tutunan Mutlu Kaya, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Güzelliği ile hayran bırakan Kaya da dünyayı kasıp kavuran Barbie akımına dahil oldu.

"BEN KÜRT BARBİE"

Barbie akımı dünyada hızla yayılırken çılgın akıma birçok ünlü isim dahil oluyor. Pembe kıyafetlerle Barbie konseptini yakalamaya çalışan ünlü isimler adeta birbiriyle yarışıyor. Barbie akımına uyan bir isim de erkek arkadaşı tarafından başından vurulan Mutlu Kaya oldu.Sosyal medyadan son halini paylaşan Mutlu Kaya paylaşımına ise "Ben Kürt Barbie" notunu düştü.

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Mutlu Kaya, Sibel Can, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ses yarışmasında yaralanan Mutlu Kaya, Barbie akımına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ses yarışmasında yaralanan Mutlu Kaya, Barbie akımına katıldı - Son Dakika
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