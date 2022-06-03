Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı! - Son Dakika
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Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!

03.06.2022 16:26

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, komedi serisi Recep İvedik 7'nin çekimlerine başladı. Gökbakar, sosyal medya hesabından setteki ilk karesini takipçileriyle paylaşarak "Recep emmi" notunu düştü.

Şahan Gökbakar'ın yazdığı popüler komedi filmi serisi Recep İvedik, son olarak 2019'da yayınlanan 6. filmiyle izleyici karşısına çıktı. 25 Nisan'dan sosyal medya hesabından paylaşım yapan komedyen, Recep İvedik 7 için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

"RECEP EMMİ"

Geniş bir izleyici kitlesi bulunan Recep İvedik 7'nin çekimleri başladı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gökbakar ise4,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Recep İvedik karakterinden ilk kareyi paylaşarak "Recep emmi" notunu yazdı.

İşte Recep İvedik 7'den ilk kare:

Şahan Gökbakar, merakla beklenen Recep İvedik 7'den ilk kareyi paylaştı

25 Nisan'da Instagram hesabından Recep İvedik 7'nin çekileceğinin müjdesini veren Şahan Gökbakar, "Dikkat fotoğraf sübliminal mesaj içerir. Recep İvedik 7 yakında sizlerle " ifadelerini kullanmıştı.

Şahan Gökbakar, merakla beklenen Recep İvedik 7'den ilk kareyi paylaştı
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Son Dakika Magazin Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı! - Son Dakika


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